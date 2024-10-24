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涉貪被求處20年重刑！　林姿妙怒了：看到「與惡最近的距離」

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙，23日在涉貪案辦論庭中遭檢方提出20年重刑以及褫奪公權5年的求刑，林姿妙24日下午首次回應說，檢方對於不存在的利益與正常的借貸，提出過於誇大的求刑，不僅對她進行政治迫害，也讓許多公務員感受到威脅，更讓她看到「與惡最近的距離！」。

▲▼林姿妙24日首次回應說，涉貪案遭檢方提出誇大求刑，她看到「與惡最近的距離！」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼林姿妙24日首次回應說，涉貪案遭檢方提出誇大求刑，她看到「與惡最近的距離！」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼林姿妙24日首次回應說，涉貪案遭檢方提出誇大求刑，她看到「與惡最近的距離！」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

有關林的涉貪案，宜蘭地院將於今年12月31日宣判。而宜蘭地檢署說，檢方提出求刑時，已綜合考量所有的證據資料，並以所調查的事實為依據。目前案件已進入言詞辯論的終結階段，將等待法院的判決。

24日下午參加蘭博家族常新展開幕活動的宜蘭縣長林姿妙表示，從2022年1月13日起，檢方就像是先射箭再畫靶，針對她進行攻擊。她認為檢方以恐嚇、羞辱和詐騙等不當手段對待被告和證人，甚至偽造通訊譯文和筆錄，虛構犯罪事實，顛倒黑白，目的就是要攻擊她，對她進行政治迫害。

林姿妙表示，檢方對於不存在的利益和正常借貸提出誇大的求刑，讓她感到並不意外，並再次提到這讓她看到「與惡最近的距離！」她強調，自己一直都是認真努力的人，而許多公務員也是為國家付出的人，但最後卻要面對政治打壓的結果。她呼籲法院能還給大家清白，還給社會公平正義。

在23日涉貪案辦論庭中，檢方除了對林姿妙提出20年的重刑和褫奪公權5年的求刑外，還對於涉及洗錢罪的部分提出2年6個月的求刑。同時，其他涉案的縣府團隊成員，包括多名局處長，也被求刑6到10年不等。

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