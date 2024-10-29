　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂刺10多刀！再掐脖奪女房東命　67歲惡房客「上銬戴腳鐐」遭移送

▲▼ 刺殺女房東，中和惡房客遭上銬戴腳鐐移送 。（圖／記者陳以昇攝）

▲狠殺女房東，張嫌遭上銬戴腳鐐移送 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市中和今(29日)上午發生砍人命案！67歲張姓男子因電費問題要求退租，因而與75歲洪姓女房東發生爭執，他竟氣得持56公分長刀狂刺洪婦10多刀，再掐脖確認洪婦斷氣後，才沐浴更衣投案。張嫌稍早被移送地檢署，可以看見他被上手銬、戴腳鐐，搖搖晃晃步出派出所，面對記者提問時，全程彎腰低頭不發一語，最後被帶上警車離開。

初步了解，張嫌今年7月間帶著有身心障礙的19歲兒子以6千元租金，向洪婦承租中和中山路二段的一間公寓3樓，但入住之後，洪婦卻經常提出父子倆有噪音問題，還要求要多繳3千元水電瓦斯以及網路費，雙方因此經常發生爭執。

▲▼ 刺殺女房東，中和惡房客遭上銬戴腳鐐移送 。（圖／記者陳以昇攝）

直到今早7時許，洪婦又拿著電費單要求張嫌平分，張嫌火大嗆聲「不想租了」，並且要求洪婦退還1萬5千押金，還要洪婦支付補償金，雙方因此爆發激烈爭執，洪婦更辱罵「幹X娘」，張嫌盛怒之下竟拿出長達56公分的掃刀狂刺洪婦，見到洪婦倒臥血泊後且全身抽搐後，竟還伸手掐脖直到洪婦斷氣。

張嫌犯後隨即沐浴更衣，並前往派出所投案，稍早警方將他依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，而透過畫面可以看到，張嫌被上手銬、腳鐐，搖搖晃晃步出派出所，面對記者提問時，他彎著腰低著頭不發一語，最後被帶上警車離開現場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／鄭文燦慘了！　廖俊松父子一開庭就認罪行賄
更改「颱風假」宣布時間？ 　北市府回應了
發票活動這4人「輪流狂中獎」！　王鴻薇轟財政部作假
快訊／殺死女房東！　惡房客「上銬戴腳鐐」移送
康芮加速變強「周四到周五晨全台籠罩暴風圈」　整片紫爆
氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府
快訊／發票活動重複中獎！　國稅局霸氣回應了
國小童小腿莫名大片瘀青　一驗竟是「比愛滋更可怕」的超罕病

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／怨公婆偏心疼孫刁難媳！狠母碧潭誘殺2幼女　法官裁定續押

快訊／鄭文燦慘了！廖俊松父子一開庭就認罪行賄　求法官一件事

狂刺10多刀！再掐脖奪女房東命　67歲惡房客「上銬戴腳鐐」遭移送

校園旁開賭場！老闆用Threads攬客　淡江男大生打工也被逮

桃園70歲嬤疑誤踩油門衝上人行道　撞壞室外機翻車四輪朝天

冷血男開車撞情敵險死！見警「自首」笑喊：我撞的　重判8年半

車停登山口…高雄24歲男獨入柴山失聯！家屬焦急PO最後身影尋人

苗栗泰安水雲瀑布虎頭蜂攻擊遊客 　3大3小遭螫躲回車上求救

「台南最淫貪官」陳凱凌已遭褫奪公權　懲戒法院判免議

萬華警左轉險撞斑馬線行人！影片曝光　3違規重罰8100元

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

快訊／怨公婆偏心疼孫刁難媳！狠母碧潭誘殺2幼女　法官裁定續押

快訊／鄭文燦慘了！廖俊松父子一開庭就認罪行賄　求法官一件事

狂刺10多刀！再掐脖奪女房東命　67歲惡房客「上銬戴腳鐐」遭移送

校園旁開賭場！老闆用Threads攬客　淡江男大生打工也被逮

桃園70歲嬤疑誤踩油門衝上人行道　撞壞室外機翻車四輪朝天

冷血男開車撞情敵險死！見警「自首」笑喊：我撞的　重判8年半

車停登山口…高雄24歲男獨入柴山失聯！家屬焦急PO最後身影尋人

苗栗泰安水雲瀑布虎頭蜂攻擊遊客 　3大3小遭螫躲回車上求救

「台南最淫貪官」陳凱凌已遭褫奪公權　懲戒法院判免議

萬華警左轉險撞斑馬線行人！影片曝光　3違規重罰8100元

黑豹旗／南英擊敗復旦取得最後8強席次　8強出爐31日台南激戰

快訊／怨公婆偏心疼孫刁難媳！狠母碧潭誘殺2幼女　法官裁定續押

首創男女梅花座混宿　直擊台師大性別友善宿舍

檢調追超思案！陳駿季若被起訴　卓榮泰：依法辦理停職

北檢追橘子卻漏查黃珊珊？　凌濤揭關鍵疑點：別害怕黃曙光

快訊／鄭文燦慘了！廖俊松父子一開庭就認罪行賄　求法官一件事

第4家電支進軍日本！一卡通宣布：iPASS即日起可跨境刷PayPay

泰國8腿4耳小貓出生就夭折　遺體塗薑黃飼主稱：象徵吉祥的降臨

國家災害防救科技中心誤傳停電訊息　台電道歉了

更改颱風假宣布時間？北市：原則維持晚上8點　特殊情況「不超過10點」

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

社會熱門新聞

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

綠高官2招　掏空台鹽11億

即／九孔賓士大G火燒車！驚慌自救畫面曝

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／國1北上路段3車連環撞！傷亡不明

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

苗栗女代接1次電話　代價關2年10個月

將閨蜜頭「泡在王水」！清大三角戀爆凶殺

快訊／北市內湖爆砍人！30歲男遭刺鮮血直流　躲飲料店求救

繼承1500萬要交5千萬稅　擬制遺產規定違憲

即／自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」死亡

送孩上學被砍到見骨　妻小目擊嚴重驚嚇

被殺女房東身分曝！遭砍10多刀掐頸亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面