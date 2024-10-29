狂刺10多刀！再掐脖奪女房東命　67歲惡房客「上銬戴腳鐐」遭移送





▲狠殺女房東，張嫌遭上銬戴腳鐐移送 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市中和今(29日)上午發生砍人命案！67歲張姓男子因電費問題要求退租，因而與75歲洪姓女房東發生爭執，他竟氣得持56公分長刀狂刺洪婦10多刀，再掐脖確認洪婦斷氣後，才沐浴更衣投案。張嫌稍早被移送地檢署，可以看見他被上手銬、戴腳鐐，搖搖晃晃步出派出所，面對記者提問時，全程彎腰低頭不發一語，最後被帶上警車離開。

初步了解，張嫌今年7月間帶著有身心障礙的19歲兒子以6千元租金，向洪婦承租中和中山路二段的一間公寓3樓，但入住之後，洪婦卻經常提出父子倆有噪音問題，還要求要多繳3千元水電瓦斯以及網路費，雙方因此經常發生爭執。

直到今早7時許，洪婦又拿著電費單要求張嫌平分，張嫌火大嗆聲「不想租了」，並且要求洪婦退還1萬5千押金，還要洪婦支付補償金，雙方因此爆發激烈爭執，洪婦更辱罵「幹X娘」，張嫌盛怒之下竟拿出長達56公分的掃刀狂刺洪婦，見到洪婦倒臥血泊後且全身抽搐後，竟還伸手掐脖直到洪婦斷氣。

張嫌犯後隨即沐浴更衣，並前往派出所投案，稍早警方將他依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，而透過畫面可以看到，張嫌被上手銬、腳鐐，搖搖晃晃步出派出所，面對記者提問時，他彎著腰低著頭不發一語，最後被帶上警車離開現場。