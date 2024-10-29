A股震盪下行收跌！　創業板指跌2.32%…銀行股逆市上漲

▲ A股29日收盤下跌。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股三大股指29日集體小幅高開，午市收盤前兩市跌幅擴大，滬指半日險守3300點關口，午後兩市繼續震盪下行，尾盤跌幅擴大。 Wind統計顯示，兩市及北交所共1059檔股票上漲，4243檔下跌，平盤有52檔股票。

據《澎湃新聞》報導，從盤面上看，醫藥生物、鋼鐵、煤炭、白酒、油氣、房地產板塊跌幅前，光電、鋰電池題材回調；消費性電子概念股逆勢走強。

至收盤，上證綜指跌1.08%，報3286.41點；科創50指數跌1.13%，報975.37點；深證成指跌1.33%，報10543.33點；創業板指跌2.32%，報2177.31點。

滬深兩市成交總額2兆元（人民幣，下同），較前一交易日的1.86兆元增加1992億元。其中，滬市成交8066億元，較前一交易日7175億元增加891億元，深市成交1.25兆元。

▲兩市及北交所共1059檔股票上漲，4243檔下跌。（圖／CFP）

根據大智慧VIP，兩市及北交所共有195檔股票漲幅在9%以上，23檔股票跌幅在9%以上。在板塊方面，連續下挫的銀行股反彈；電腦板塊一度飄紅；汽車股尾盤回落。

中原證券認為，目前上證綜指與創業板指數的平均本益比分別為，14.03倍、36.80倍，處於近三年中位數平均水平，適合中長期佈局，隨著國內宏觀調控、促進成長政策持續落實，未來股指整體預期將維持震盪上行格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化，「建議投資人短線關注軍工、汽車、家電以及通訊服務等，產業的投資機會。」

中信建投認為，近期市場將迎來重要的時間窗口期，人大常委會、美國大選和美聯儲議息會議都會在11月初落地，人大常委會方面，市場仍給財政政策積極的預期，美國大選和美聯儲議息會增加海外因素的不確定性，從而可能導致行情波動的加大。