砸1千4百萬整修！縣定古蹟「花蓮港山林事業所」開放標租

▲縣定古蹟花蓮港山林事業所，是一棟和洋混合的美麗建築，花蓮分署斥資1千4百萬重建整修。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署歷經2年多規劃設計及施工，耗資1千400萬餘元，完成縣定古蹟「花蓮港山林事業所」整建修復，自即日起開放標租。凡設籍本國且經政府登記核可之公司行號、法人組織、團體或其他法令得經營允許營運項目的廠商均可參加，歡迎有意願廠商11月20日前踴躍投標。





縣定古蹟花蓮港山林事業所，為日治時期（西元1919年）台灣總督府營林所東部出張所、遷移至花蓮港街後興建的建築，見證日治時期花蓮地區的林業開發，為使用日治時期洋風木構桁架及日治中期常用的洗石子、槢木天花、簷口Y字形柱列等，與文化瓦諸種歷史性構造用材之建築類型，極具技術史價值，是一棟和洋混合風格的美麗建築。花蓮分署依原貌修復並興建必要的公共設施，為林業保育與古蹟活化再利用的結合開啟新頁。





花蓮分署表示，花蓮港山林事業所標租案標租範圍面積共368.02平方公尺，租期5年（3加2），開放民間業者承租，未來允許營運項目以國產材為主要生產原料之工藝、設計或生活創意等相關產業為主要對象，以布、天然染及其他天然材料為主要生產原料之工藝、設計或生活創意等相關產業為次要對象，透過民間創意營運思維，為縣定古蹟花蓮港山林事業所加值。

詳細內容公告於花蓮分署官方網站。