福斯求生！計畫關3座德國廠　裁員數萬人、員工減薪10%

▲風雨飄搖的德國福斯汽車正在斷臂求生！（圖／達志／路透社）

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風雨飄搖的德國福斯汽車正在斷臂求生！當地時間28日，福斯集團（Volkswagen Aktiengesellschaft）總工會和地方工會主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）在德國狼堡（Wolfsburg）演講時表示，福斯計畫關閉至少3家德國工廠，並裁掉數萬名員工、縮減歐洲剩餘工廠的規模。

若卡瓦洛的發言屬實，這將標誌著這家擁有87年歷史的歐洲汽車龍頭，首次關閉其在德國的本土工廠，而福斯在德國擁有10家核心工廠，然而卡瓦洛並沒有具體說明哪些工廠將受到影響。她還補充，福斯在裁員的同時，還將對全體員工減薪10%，而且未來將有2輪的薪資「凍結」，因此2025年和2026年不會上調薪資。據悉，福斯在德國擁有30萬名員工。

卡瓦洛還聲稱，福斯汽車希望剝離本土的裝配部門，並將產線移轉到國外，或外包給外部服務供應商。作為歐洲最大車企，福斯近幾個月來，與其他歐洲車企一樣陷入了困境。福斯此前示警稱，由於中國市場競爭激烈、其他主要市場銷售放緩，以及電動汽車轉型成本高昂，因此集團需要採取激進的自救行動。

近3個月，福斯2次發佈利潤預警，並將其歸咎於「深具挑戰性的市場環境」。福斯集團預計將在30日公佈最新一季的業績，當前預計2024年的營業利潤率為5.6%，遠低於此前6.5%至7%的預測。

卡瓦洛28日在德國狼堡對數百名員工喊話，現在將留給高管們2天的時間來回心轉意，否則工會將組織工人進行罷工。她直言，福斯集團及保時捷執行長布魯姆（Oliver Blume）正在「冒著巨大風險」，「我們將中斷勞資談判，並做出員工面臨生存危機時必備的手段。」

數周以來，福斯一直和工會就改革和降低成本計畫進行談判，並在9月份首度表態正在考慮關閉德國的工廠，但由於來自政界和工作委員會的強烈反對，分析師們一直抱持懷疑態度。此外，工會還進一步向德國政府施加壓力，要求其採取行動解決持續疲軟的經濟問題。卡瓦洛還表示，德國需要緊急制定工業總體規劃，以確保其不會「走向衰敗」。

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