休旅車左轉「撞飛斑馬線行人」！他躺地不起　女駕駛喊：沒看到人

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊區幸福路26日晚間發生一起車禍！一名行人走斑馬線過馬路，不料，卻遭一輛休旅車撞上，整個人彈飛數公尺遠後重摔倒地。警消獲報到場，趕緊將人送醫救治，所幸並無生命危險。肇事女駕駛向警方供稱，「沒看到人」，將被依法開罰。

▲新北市新莊區女駕駛撞飛行人。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方26日晚間8時許接獲民眾通報，新莊區中華路二段與幸福路口發生交通事故，隨即派員到場處理。根據警方初步調查，事發當時27歲廖姓女駕駛沿幸福路左轉中華路二段要往復興路行駛時，與沿幸福路直行穿越中華路二段往中港路方向的67歲林姓行人發生碰撞。

透過附近監視器畫面可發現，廖女行經該處打方向燈後準備左轉，但她開至斑馬線前時並未減速，反倒直直朝林男撞去，而林男手提塑膠袋背對廖女車輛正在過馬路，由於撞擊力道猛烈，林男挨撞後彈飛約5公尺遠，當場痛得倒地不起。

警消獲報到場後，將受有四肢擦挫傷的林男送醫救治，並針對廖女進行酒測，酒精濃度為0，廖女則向警方供稱，「我沒看到人」。全案由分局交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，針對汽車駕駛人未停讓行人致人受傷部分，將依道路交通管理處罰條例第44條第4項規定舉發，可處7200元以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年。