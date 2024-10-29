馬雅古城重見天日！考古驚見大量建築遺址　1千年前曾有5萬人群居

▲考古學家最近在墨西哥尋獲馬雅遺址瓦萊里亞納。目前這座古城的照片還未被公開，但其長相與附近的卡拉克穆爾極其相似。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

考古學家最近藉由先進的激光雷達技術，在墨西哥坎佩切州（Campeche）發現了一座失落數世紀的巨大馬雅古城「瓦萊里亞納」（Valeriana），讓隱藏在叢林樹冠下的金字塔、運動場，以及連接地區的堤道等建築遺跡得以重見天日。

據BBC報導，這座古文明的建築遺跡是杜蘭大學的博士生奧爾德-托馬斯（Luke Auld-Thomas）在網上搜索數據時所「偶然」發現的。奧爾德-托馬斯利用墨西哥環境監測組織的激光雷達數據，發現了這座可能居住著3至5萬人的古城。其鼎盛時期約為公元750年至850年，比當地如今的居民人數更多。

瓦萊里亞納具有「首都的特徵」，其建築密度僅次於附近100公里外的馬雅遺址卡拉克穆爾（Calakmul）。它的面積約16.6平方公里，包含兩個主要中心，大型建築群之間相距約2公里，並由密集的房屋和堤道相連，顯示這座城市的高度發展和龐大人口支撐系統。

透過激光雷達技術，考古學家得以從密布的叢林中尋獲這座城市，並在瓦萊里亞納發現6764座不同規模的建築。這一技術的進步也讓科學家更便捷地在熱帶地區找尋失落的古文明，而學界在過去10年間所測繪的區域面積，已相當於傳統方式近一世紀的工作成果。

研究指出，馬雅文明的衰落可能與過度密集的居住方式，以及氣候變遷密切相關。此外，15至16世紀西班牙征服者的入侵更加劇了這一趨勢。隨著激光雷達的應用，許多失落的遺址重現人前，但其數量之多，已遠超研究人員能夠全面調查的範圍。