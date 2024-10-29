康芮進逼「專家估今晚海警、明晚陸警」　全台躲不掉

▲康芮颱風路徑。（圖／取自賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風進逼，氣象專家賈新興表示，今(29日)晚間有發布海警機會，可能明晚發陸警，周四晚間颱風中心有登陸花東交界到恆春一帶機率，周四到周五受康芮颱風影響，全台各地有雨，宜花東和屏東山區雨最大。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書上指出，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，受東側及北側太平洋高壓持續增強影響，康芮颱風路徑有偏西且略偏南移動的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興表示，要持續關注今天至明天太平洋高壓勢力的變化。依今日清晨兩點的資料預估，今天晚上有發布海警的機率，明天傍晚有發布陸警的機率，周四晚上颱風中心有登陸花東交界至恆春一帶的機率。

▲康芮颱風路徑。（圖／取自賈新興臉書）

康芮颱風將挾帶強風豪雨影響台灣，賈新興分析，明天受康芮颱風外圍環流影響，新竹以北及宜花有局部雨，午後中南部山區、台東及屏東轉有局部雨。周四至周五受康芮颱風影響，全台各地有雨，其中宜花東及屏東山區有局部較大雨勢發生的機率，傍晚起各地轉為零星短暫雨。

賈新興進一步說明，周六西半部沿海及宜蘭有零星短暫雨，午後宜花及中南部山區有局部短暫雨。周日北北基宜花有局部短暫雨，午後苗栗以南山區有零星短暫雨。下周一桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南及宜花有局部短暫陣雨。下周二桃園以北及宜蘭有局部雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周三到下周四新北山區及宜蘭有局部雨，午後桃園以北山區、南投及嘉義山區有零星短暫雨。

至於短期氣候趨勢預測，賈新興指出，11月至12月上旬宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率。溫度方面，11月中旬前以正常略偏暖的機率高，下旬起有轉正常至略偏涼的趨勢。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新預報。