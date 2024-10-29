　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康芮進逼「專家估今晚海警、明晚陸警」　全台躲不掉

▲▼康芮颱風路徑。（圖／賈新興臉書）

▲康芮颱風路徑。（圖／取自賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風進逼，氣象專家賈新興表示，今(29日)晚間有發布海警機會，可能明晚發陸警，周四晚間颱風中心有登陸花東交界到恆春一帶機率，周四到周五受康芮颱風影響，全台各地有雨，宜花東和屏東山區雨最大。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書上指出，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，受東側及北側太平洋高壓持續增強影響，康芮颱風路徑有偏西且略偏南移動的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興表示，要持續關注今天至明天太平洋高壓勢力的變化。依今日清晨兩點的資料預估，今天晚上有發布海警的機率，明天傍晚有發布陸警的機率，周四晚上颱風中心有登陸花東交界至恆春一帶的機率。

▲▼康芮颱風路徑。（圖／賈新興臉書）

▲康芮颱風路徑。（圖／取自賈新興臉書）

康芮颱風將挾帶強風豪雨影響台灣，賈新興分析，明天受康芮颱風外圍環流影響，新竹以北及宜花有局部雨，午後中南部山區、台東及屏東轉有局部雨。周四至周五受康芮颱風影響，全台各地有雨，其中宜花東及屏東山區有局部較大雨勢發生的機率，傍晚起各地轉為零星短暫雨。

賈新興進一步說明，周六西半部沿海及宜蘭有零星短暫雨，午後宜花及中南部山區有局部短暫雨。周日北北基宜花有局部短暫雨，午後苗栗以南山區有零星短暫雨。下周一桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南及宜花有局部短暫陣雨。下周二桃園以北及宜蘭有局部雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周三到下周四新北山區及宜蘭有局部雨，午後桃園以北山區、南投及嘉義山區有零星短暫雨。

至於短期氣候趨勢預測，賈新興指出，11月至12月上旬宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率。溫度方面，11月中旬前以正常略偏暖的機率高，下旬起有轉正常至略偏涼的趨勢。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新預報。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮進逼「專家估今晚海警、明晚陸警」　全台躲不掉
涉收沈慶京獻金！黃珊珊反擊　點名藍綠14人＋國民黨也收過
黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情
快訊／大谷首打席保送、弗里曼又開轟！道奇2比0洋基
康芮變紮實還會長大　首當其衝地區曝
沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊！　行使緘默權卻狂讚柯文哲
柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝
癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬堅持急救理由曝　醫嘆：人間地獄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康芮進逼「專家估今晚海警、明晚陸警」　全台躲不掉

康芮變紮實還會長大　首當其衝地區曝

康芮明雨勢加大　嚴防「眼牆破壞性暴風」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

5星座「談遠距離戀愛」容易出事！　小心射手肉體出軌

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

日月潭九蛙疊像原型塑造者　南投藝術家沈政瑩離世

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬堅持急救理由曝　醫嘆：人間地獄

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

康芮進逼「專家估今晚海警、明晚陸警」　全台躲不掉

康芮變紮實還會長大　首當其衝地區曝

康芮明雨勢加大　嚴防「眼牆破壞性暴風」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

5星座「談遠距離戀愛」容易出事！　小心射手肉體出軌

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

日月潭九蛙疊像原型塑造者　南投藝術家沈政瑩離世

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬堅持急救理由曝　醫嘆：人間地獄

綠高官2招　掏空台鹽11億

「牛頭帆」馮淬帆定居台灣40年　「華仔馮哥躲起來」還原黑道片場搶人

送你去大阪過聖誕！到日本環球影城看30米耶誕樹、魔法城堡燈光秀

康芮進逼「專家估今晚海警、明晚陸警」　全台躲不掉

讚人妻同事像媽媽、情人、妻子3合1　他瞎扯寫給老婆下場曝光

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊　點名藍綠14人＋國民黨也收過

全日空偶像化色色？正妹俊男空服員辦感謝祭　日網友批噁心

「三菱2款全新休旅」明年見！油電、電動車成主力鎖定TOYOTA神車

烏軍戰場遭遇北韓部隊　美：沒有新的武器使用限制

17歲少女被逼吃素！營養不良「體重剩28kg」　父母怕被告謊報她年齡

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

女友性慾強！他求問：保險套錢怎麼分　

康芮明雨勢加大　嚴防「眼牆破壞性暴風」

康芮襲台有望放2天　農民祈禱別來：要割稻了

抱睡女友「他每晚狂搭帳篷」！求助第一次破處

各國最新路徑「萬箭穿心」！周四深夜登陸台東　颱風假2天有機會

更多熱門

相關新聞

康芮變紮實還會長大　首當其衝地區曝

康芮變紮實還會長大　首當其衝地區曝

康芮還會長大！中度颱風康芮來勢洶洶，前氣象局長鄭明典表示，康芮颱風結構變紮實了！中央氣象署預報員張承傳則提醒，東半部首當其衝。

澳前國防次長籲澳台展開安全對話

澳前國防次長籲澳台展開安全對話

美台商會：最新對台軍售可助台防空現代化

美台商會：最新對台軍售可助台防空現代化

康芮明雨勢加大　嚴防「眼牆破壞性暴風」

康芮明雨勢加大　嚴防「眼牆破壞性暴風」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

關鍵字：

康芮颱風台灣天氣氣象降雨海警陸警賈新興

讀者迴響

熱門新聞

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面