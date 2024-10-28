女兒遭侵犯母轟：一直勸和解　龜山警急調監視器「3聲明」喊冤

▲桃園女童遭18歲男子當街強擄侵犯 。（圖／民眾提供）

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市龜山區一名國小女童昨（27日）上午，在光天化日下遭陌生男子強擄侵犯，女童不斷尖叫求救、抵抗，27秒恐怖畫面曝光後引發譁然，目前警方已持拘票將男子帶回警詢並移送檢方。母親難過表示，得知對方有身障身分，她也沒對法律制裁抱有太多期望，只希望檢警可以多加管束，不要讓孩子活在恐懼中，另外，她不解地說「警察一直希望能和解就和解」，對此，警方發3聲明嚴正否認。

▼桃園女童遭18歲男子當街侵犯，幸好運將見義勇為救下女童 。（圖／民眾提供）

女童母親受訪還原事發經過，女兒當時說要去找同學，雖然找過2、3次，但她還是先讓女兒打電話通知，但對方沒接，女兒想說同學家也近，就乾脆直接走去對方家敲門，沒想到卻在路上遇到這種可怕的事件。

母親說，女兒表示當時男子先向她走去，揮手示意她過去，第一次女兒沒過去，但第二次男子很兇地叫她過去，礙於他身材高大又害怕，女兒只好聽話乖乖過去，照他指示做了一些行為，之後越來越奇怪才試圖逃跑。

母親無奈表示，當下得知嫌犯有身障手冊心都碎了，因為她知道法律多半會保護這類人士，「我不下架那個影片就是要提醒其他人」，尤其大家都不知道嫌犯下一步會做什麼，無法立即制裁、小朋友心理陰影也過不去，未來為了女兒安危，她也從只有放學接送改成上下學都接送。

「警察一直說希望我們能和解就和解！」女童母親指稱，警詢時警方表示因為涉及兒少法，所以沒有直接介入，由社工先做心理建設，沒想到警察卻不斷表示能和解就和解，令她相當不解。而孩子雖然白天看起來正常，但昨晚幾乎沒睡好，多次做惡夢驚醒，希望相關單位可以可以多加管束嫌犯，讓他不要亂跑，別讓小孩子們活在恐懼之中。

龜山分局嚴正否認有員警要被害人和解一事，發出3點聲明「1、龜山分局無同仁與家屬談及和解一事。2、檢視駐地影像及錄音，亦無談及和解一事。3、本案龜山分局均已有規定由檢察官指揮偵辦，斷無勸被害者進行和解之理。」

警方也表示，第一時間受理案件後即通報社會局社工評估後報請檢察官進行減少重複陳述程序，警方亦同步調閱週邊監視器掌握犯嫌外，主動約制告誡犯嫌並加強週邊巡邏，以保障市民安全。謠傳「受理報案分局透過社工和解」部分，經調查本分局受理員警及處理社工均表示絕無此事，特此嚴正說明，以維護市府團隊形象。

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