　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台首座MEGA級生質氣化發電廠落腳南投　筍殼、菇包、棧板變綠電

▲全台首座MW級生質能氣化發電廠於南崗工業區落成。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲全台首座MW級生質能氣化發電廠於南崗工業區落成。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

元富能科旗下曜瑞能源於南投市南崗工業區廠區打造「台灣首座MEGA級生質氣化發電廠」，將茭白筍殼、菇包等難以處理的農業剩餘物以氣化方式轉換發電，目前可24小時全年無休運作、每小時發1000度電，不僅能有效減輕全縣垃圾及農業剩餘物資處理負擔，也能化為再生能源供電，助益國內電力供給。

「台灣首座MEGA級生質氣化發電廠」聯合發表會28日舉行，由元富能科執行長黃陳柏彰主持，縣長許淑華、縣議員張婉慈、南投市長張嘉哲、立委游顥服務處代表，及多位國內官產學研界人士都與會見證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全台首座MW級生質能氣化發電廠於南崗工業區落成。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞時說，該縣農業生產穩定供應全國市場，但農業剩餘物數量卻佔全國約3成，且不是每種農業剩餘物都能再生利用，因此過去除少量再生利用、多數被當成垃圾，因此很高興全台灣首座MW級生質能氣化能源廠落腳南投，以綠能發電技術助益垃圾去化、減少政府負擔，值得肯定，也期許曜瑞能源未來優先協助處理該縣茭白筍殼等農業剩餘物，打造循環經濟的示範基地。

▲全台首座MW級生質能氣化發電廠於南崗工業區落成。（圖／南投縣政府提供）

▲全台首座MW級生質能氣化發電廠於南崗工業區落成。（圖／南投縣政府提供）

曜瑞能源表示，元富能科匯集「投資、再生能源、開發、施工、維運、儲能與售電」完整一站式電業整合服務供應商，並成功打造全台第一座MW級生物氣化發電廠，關鍵核心技術為將農業剩餘物資氣化，產生可燃氣後轉化發電，氣化技術運用高效能轉化系統，大幅提高能源利用效率，解決農業剩餘物資就地焚燒或填埋量，造成空汙及地球暖化問題，也提高農地再利用率。

曜瑞能源指出該廠有三項亮點：一、每公斤農業剩餘物約可產生約0.7至0.8度電，發電量為每小時1MW，一個月可處理超過1000噸以上農餘物資，可24小時全天候運轉；二、採用先進的水循環系統，確保整個過程中沒有污水排放；三、過濾出的木醋液和生物碳也被有效再利用，另就粉塵（PM2.5）及焦油進行妥善處理、維護設備，降低環境影響。

黃陳柏彰表示，該廠目前已與台電聯線供電，還能提供工業區廢舊棧板處理管道，由料商粉碎後進廠作為發電料源，未來也會配合縣府，優先處理南投縣農業剩餘物；而該公司將在114年於全國再完成5廠，建構10MW生質能氣化發電廠、達到發電量每小時1萬度電，以及處理農業剩餘物量能達每月1萬公噸以上的目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕
6歲私生女繼承1500萬卻要繳稅5千萬　宣告違憲
快訊／又安打追加保險分　道奇4比0洋基
快訊／康芮來襲　兩大產險暫停旅遊不便險投保
康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修　最新預測曝
康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」
快訊／五月天演唱會宣布延期
獨／大谷翔平50轟球價值破億　海關認定進口免稅
康芮變強又加速估周四觸陸　狂風暴雨區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台首座MEGA級生質氣化發電廠落腳南投　筍殼、菇包、棧板變綠電

「康芮努力建構颱風眼牆」挑戰巔峰　氣象署：不會以最強狀態登陸

康芮恐成穿心颱！2氣象專家一致認為「全台這天放假機率高」

侵台10月颱1998年最多　賈新興：瑞伯、芭比絲都致災

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮變強又加速「暴風圈周四凌晨觸東南部」　狂風暴雨區出爐

康芮進逼「專家估今晚海警、明晚陸警」　全台躲不掉

康芮變紮實還會長大　首當其衝地區曝

康芮明雨勢加大　嚴防「眼牆破壞性暴風」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

台首座MEGA級生質氣化發電廠落腳南投　筍殼、菇包、棧板變綠電

「康芮努力建構颱風眼牆」挑戰巔峰　氣象署：不會以最強狀態登陸

康芮恐成穿心颱！2氣象專家一致認為「全台這天放假機率高」

侵台10月颱1998年最多　賈新興：瑞伯、芭比絲都致災

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮變強又加速「暴風圈周四凌晨觸東南部」　狂風暴雨區出爐

康芮進逼「專家估今晚海警、明晚陸警」　全台躲不掉

康芮變紮實還會長大　首當其衝地區曝

康芮明雨勢加大　嚴防「眼牆破壞性暴風」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能彌平各界需要

台南29歲男駕車過彎自撞！橫掃9機車、5店家　現場慘狀曝

爽拿7000萬賄賂！綠高官「勾結土地開發商」　藏鏡人角色曝光

休旅車左轉「撞飛斑馬線行人」！他躺地不起　女駕駛喊：沒看到人

伴侶會不會出軌「面相」早注定！專家秀AI生成照：外遇男都長這樣

大谷翔平帶傷上陣非最佳狀態　教頭：存在感強大

快訊／長住客陳屍高雄商旅！房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕　

青埔房東「人頭戶辦新青安」！怕被罰要求提前退租、取消補助

美國大選在即　卓榮泰：相信美國主要政黨對美台關係有絕對高度共識

6歲私生女繼承1500萬卻要繳5千萬稅　大法官宣告違憲！發回更審

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

生活熱門新聞

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

女友性慾強！他求問：保險套錢怎麼分　

康芮明雨勢加大　嚴防「眼牆破壞性暴風」

康芮襲台有望放2天　農民祈禱別來：要割稻了

抱睡女友「他每晚狂搭帳篷」！求助第一次破處

更多熱門

相關新聞

菲律賓送電論遭藍團酸「誤入叢林」　郭智輝：我怎可能是小白兔

菲律賓送電論遭藍團酸「誤入叢林」　郭智輝：我怎可能是小白兔

經濟部長郭智輝拋出「菲律賓送電論」引發爭議及關注，國民黨立委王鴻薇說他是「誤入叢林的老黑兔」，郭智輝今被問及此事，強調說自己沒有誤入歧途，當了10幾年教授、40幾年董事長，「我怎麼可能是小白兔。」

菲國送電論遭疑圖利雲豹能源　郭智輝否認「追查投審會是否核准」

菲國送電論遭疑圖利雲豹能源　郭智輝否認「追查投審會是否核准」

郭智輝「菲律賓送電論」圖利雲豹能源？　經濟部否認

郭智輝「菲律賓送電論」圖利雲豹能源？　經濟部否認

郭智輝菲律賓送電論被砲轟　致歉坦言「忘記自己不是董事長」

郭智輝菲律賓送電論被砲轟　致歉坦言「忘記自己不是董事長」

郭智輝擬國外種電　他問：以後鯊魚成跳電主因？

郭智輝擬國外種電　他問：以後鯊魚成跳電主因？

關鍵字：

生質能氣化發電廠農餘綠電南崗工業區

讀者迴響

熱門新聞

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面