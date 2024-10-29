台首座MEGA級生質氣化發電廠落腳南投　筍殼、菇包、棧板變綠電

▲全台首座MW級生質能氣化發電廠於南崗工業區落成。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

元富能科旗下曜瑞能源於南投市南崗工業區廠區打造「台灣首座MEGA級生質氣化發電廠」，將茭白筍殼、菇包等難以處理的農業剩餘物以氣化方式轉換發電，目前可24小時全年無休運作、每小時發1000度電，不僅能有效減輕全縣垃圾及農業剩餘物資處理負擔，也能化為再生能源供電，助益國內電力供給。

「台灣首座MEGA級生質氣化發電廠」聯合發表會28日舉行，由元富能科執行長黃陳柏彰主持，縣長許淑華、縣議員張婉慈、南投市長張嘉哲、立委游顥服務處代表，及多位國內官產學研界人士都與會見證。

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許淑華致詞時說，該縣農業生產穩定供應全國市場，但農業剩餘物數量卻佔全國約3成，且不是每種農業剩餘物都能再生利用，因此過去除少量再生利用、多數被當成垃圾，因此很高興全台灣首座MW級生質能氣化能源廠落腳南投，以綠能發電技術助益垃圾去化、減少政府負擔，值得肯定，也期許曜瑞能源未來優先協助處理該縣茭白筍殼等農業剩餘物，打造循環經濟的示範基地。

曜瑞能源表示，元富能科匯集「投資、再生能源、開發、施工、維運、儲能與售電」完整一站式電業整合服務供應商，並成功打造全台第一座MW級生物氣化發電廠，關鍵核心技術為將農業剩餘物資氣化，產生可燃氣後轉化發電，氣化技術運用高效能轉化系統，大幅提高能源利用效率，解決農業剩餘物資就地焚燒或填埋量，造成空汙及地球暖化問題，也提高農地再利用率。

曜瑞能源指出該廠有三項亮點：一、每公斤農業剩餘物約可產生約0.7至0.8度電，發電量為每小時1MW，一個月可處理超過1000噸以上農餘物資，可24小時全天候運轉；二、採用先進的水循環系統，確保整個過程中沒有污水排放；三、過濾出的木醋液和生物碳也被有效再利用，另就粉塵（PM2.5）及焦油進行妥善處理、維護設備，降低環境影響。

黃陳柏彰表示，該廠目前已與台電聯線供電，還能提供工業區廢舊棧板處理管道，由料商粉碎後進廠作為發電料源，未來也會配合縣府，優先處理南投縣農業剩餘物；而該公司將在114年於全國再完成5廠，建構10MW生質能氣化發電廠、達到發電量每小時1萬度電，以及處理農業剩餘物量能達每月1萬公噸以上的目標。