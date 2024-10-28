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高雄200坪鐵皮建材行大火！燒到全脆化　老闆出門借打風機躲死劫

高雄1間鐵皮建材工廠發生火災，所幸當時無人受困未造成傷亡。（圖／翻攝畫面）

▲高雄1間鐵皮建材工廠發生火災，所幸當時無人受困未造成傷亡。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

高雄市大社區27日晚間11時許發生火警，1處鐵皮建材工廠因不明原因起火燃燒，但火勢迅速蔓延導致廠房轉瞬間陷入火海中，消防局獲報立即派遣各式人車趕抵灌救，隨後在1小時內成功撲滅，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因及財損仍待調查釐清。

消防局表示，27日晚間11時28分獲報，和平路二段219巷的1棟建材工廠驚傳火警，消防局立即出動23車45人、重機具、無人機及消防機器人前往救援，到場後迅速鋪設水線灌救，惡火直到28日凌晨12時18分成功撲滅，幸虧無人傷亡，消防員勘驗現場時，發現廠房內有1罐瓦斯桶已被燒得焦黑，懷疑為起火點。

消防局說明，由於廠放內的鐵皮建材全被燒到高溫脆化，消防員為了避免溫度過高導致火勢再度復燃，只好將建材一塊塊搬送運出，詳細起火原因及財損仍待火調人員進一步調查釐清。

據了解，建材工廠為200坪鐵皮屋，廠房內堆放大量器械及電動車電池，當時工廠未運作，廠房老闆因友人向他借打風機，他便離開一下下，未料轉瞬間心血打拼的廠房卻陷入一片火海，使他對整起意外感到錯愕，並無能為力站在路邊找東西倚靠，情緒相當激動。

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