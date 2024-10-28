　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手搖飲店薪水驚人！老闆公開「數字」嘆找嘸人：新竹很缺工

黃若薇身兼多職，是典型的協槓一族。（圖／翻攝自黃若薇 Vivi -主播/記者臉書）

▲身兼多職的電視節目主持人黃若薇，還是手搖飲店老闆。（圖／翻攝自黃若薇 Vivi -主播／記者臉書）

圖文／CTWANT

前主播黃若薇有「小隋棠」之稱，她身兼電視節目主持人、人力銀行發言人、校園講師，還開了連鎖手搖飲，是典型的斜槓一族。日前她分享創業心得，提到新竹的手搖店很缺工，薪水最多可以超過6萬，然而卻遲遲招不到人。

黃若薇在節目《命運好好玩》透露，很多人想從事加盟或餐飲，都認為可以20萬創業、10元創業，甚至是0元加盟展，她強調身上一定要有一桶金，不要沒有錢就投資，後果相當可怕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以手搖飲為例，黃若薇透露有淡季和旺季的差別，有些分店在冬天的時候，業績相對就明顯掉很多，雖然也有販售熱飲，但生意還是有差，而且落差不只一半，旺季時看起來好像很好做，可是一旦到低谷的時候，如果沒有一點資本，下場會很慘。

黃若薇建議，要開手搖飲最少要準備400萬。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道YouTube）

▲黃若薇建議，要開手搖飲最少要準備400萬。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道YouTube）

黃若薇建議，如果想開手搖飲，至少要準備400萬，市面知名連鎖品牌的加盟金都要2、300萬，以自己開在新竹的店為例，她指出起薪已經開到4萬，平均正職每隔月可以有5萬～5.5萬，好的時候可以到6萬多，「只要業績達標，就會有加成獎金」。

不過即使薪水很吸引人，還是找不到人，黃若薇只好親自下海去幫忙，「之前有試過在外面幫忙，偶爾還是會有朋友、粉絲認出來要拍照，因為會影響排隊動線，所以就沒有辦法」，強調選址很重要。

延伸閱讀
他娶不到安親班老師！18年後結局超展開　全場笑虧：從一而終的男人！
孕媳有流產跡象臥床　　婆婆零關心「只想討鋼琴」：小叔家很可憐
18歲男開BMW撞死人！他進電梯面壁不敢看鏡頭　母曾飆罵殯儀館被解職

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣人「喝冬蔭功」震驚泰國人！　正確吃法曝
2025年玩日本　旅遊達人列「避開3時段」
快訊／翡翠水庫發布「放水警訊」！　遠離新店溪、北勢溪
快訊／黑心廠工業氧氣假冒醫療用　流向中南部院所
「一代打女」李麗麗逝世　享壽74歲
新北變態男狂騙孩童裸照　逮捕後家長卻嚇壞：還在到處晃
Andy預告「拍片談心靈課程」！　網刷一排朝聖
快訊／高雄女失蹤4天！妹急PO尋人啟事　已成冰冷遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

114年學測明起至11／12報名　氣象預報28度以上試場開放冷氣

養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

家寧詭異影片遭疑加邪教！網看不下去逆風喊：希望社會友善些

台東自由行補助2.0開跑「首周住房率飆7成」　觀光署再加碼5千萬

彩虹勇士號到高雄！曝林園4沙灘受塑膠原粒汙染　籲源頭管制

快訊／翡翠水庫緊急發布「放水警戒」！　遠離新店溪、北勢溪

手搖飲店薪水驚人！老闆公開「數字」嘆找嘸人：新竹很缺工

月收入45K「卻沒有閒錢」　網見1支出戰翻了：很難存錢

「台灣世界健身」收購美國母公司！　財經網美見1點：滿神奇的

可愛旋風來襲！萬聲節好事電台在花蓮舉行活動挺公益

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

114年學測明起至11／12報名　氣象預報28度以上試場開放冷氣

養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

家寧詭異影片遭疑加邪教！網看不下去逆風喊：希望社會友善些

台東自由行補助2.0開跑「首周住房率飆7成」　觀光署再加碼5千萬

彩虹勇士號到高雄！曝林園4沙灘受塑膠原粒汙染　籲源頭管制

快訊／翡翠水庫緊急發布「放水警戒」！　遠離新店溪、北勢溪

手搖飲店薪水驚人！老闆公開「數字」嘆找嘸人：新竹很缺工

月收入45K「卻沒有閒錢」　網見1支出戰翻了：很難存錢

「台灣世界健身」收購美國母公司！　財經網美見1點：滿神奇的

可愛旋風來襲！萬聲節好事電台在花蓮舉行活動挺公益

114年學測明起至11／12報名　氣象預報28度以上試場開放冷氣

自民黨慘敗　石破茂恐被趕下台！前首相野田挑戰「政黨輪替」

瑞銀預估：今年「雙11」陸電商銷售成長10％

台灣淨零轉型ESG 50指數　今起發布收盤指數

網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排

大谷翔平盜壘傷肩！醫曝「有些動作不能做」但左打不影響

養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

嘉義中埔地震14所學校災損　颱風又逼近...公所勸離安置民眾

美大選干擾股市！投資專家：還有科技財報、非農數據將出現震盪

日本冬季4玩法！二世谷滑雪、住隱世奢華酒店　合掌村看夜間點燈

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師提5點：太可怕了

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

康芮「最快周四晚登陸花東」對決中央山脈　氣象署曝颱風假落點

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

更多熱門

相關新聞

同事拒加薪反舉薦他！上班族傻陷「捧殺套路」

同事拒加薪反舉薦他！上班族傻陷「捧殺套路」

在職場裡有時會遇到一些勾心鬥角的事。一名男網友就透露表示，同事拒絕主管的加薪提議，反而推薦自己，原本還以為對方是個懂得分享功勞的人，不料事情發展急轉直下，他才意識到掉進捧殺套路，現在不僅加薪無望，在團隊裡還越來越孤立，就連上司的態度也變得奇怪，「是不是該自己走人？」

高雄建材行大火！老闆出門借打風機躲死劫

高雄建材行大火！老闆出門借打風機躲死劫

泰網紅騙19億躲藏2年　因一事遭逮

泰網紅騙19億躲藏2年　因一事遭逮

男友躲行李箱被悶死！女謀殺罪成立

男友躲行李箱被悶死！女謀殺罪成立

他吃「這種健康蔬菜」竟害關節炎發作

他吃「這種健康蔬菜」竟害關節炎發作

關鍵字：

黃若薇命運好好玩周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面