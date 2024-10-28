手搖飲店薪水驚人！老闆公開「數字」嘆找嘸人：新竹很缺工

▲身兼多職的電視節目主持人黃若薇，還是手搖飲店老闆。（圖／翻攝自黃若薇 Vivi -主播／記者臉書）

圖文／CTWANT

前主播黃若薇有「小隋棠」之稱，她身兼電視節目主持人、人力銀行發言人、校園講師，還開了連鎖手搖飲，是典型的斜槓一族。日前她分享創業心得，提到新竹的手搖店很缺工，薪水最多可以超過6萬，然而卻遲遲招不到人。

黃若薇在節目《命運好好玩》透露，很多人想從事加盟或餐飲，都認為可以20萬創業、10元創業，甚至是0元加盟展，她強調身上一定要有一桶金，不要沒有錢就投資，後果相當可怕。

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以手搖飲為例，黃若薇透露有淡季和旺季的差別，有些分店在冬天的時候，業績相對就明顯掉很多，雖然也有販售熱飲，但生意還是有差，而且落差不只一半，旺季時看起來好像很好做，可是一旦到低谷的時候，如果沒有一點資本，下場會很慘。

▲黃若薇建議，要開手搖飲最少要準備400萬。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道YouTube）

黃若薇建議，如果想開手搖飲，至少要準備400萬，市面知名連鎖品牌的加盟金都要2、300萬，以自己開在新竹的店為例，她指出起薪已經開到4萬，平均正職每隔月可以有5萬～5.5萬，好的時候可以到6萬多，「只要業績達標，就會有加成獎金」。

不過即使薪水很吸引人，還是找不到人，黃若薇只好親自下海去幫忙，「之前有試過在外面幫忙，偶爾還是會有朋友、粉絲認出來要拍照，因為會影響排隊動線，所以就沒有辦法」，強調選址很重要。

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