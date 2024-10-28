陳吉仲列超思案被告！黃國昌「哇一聲」：北檢終於醒來啦

▲北檢偵辦超思進口蛋案，傳喚前農業部長陳吉仲等人說明。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北地檢署追查超思公司進口雞蛋案，今（28日）上午傳喚前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢、以及現任農業部長陳駿季等3人以被告身分到場說明，訊後3人均獲請回。對此，民眾黨立委黃國昌得知消息時忍不住驚呼「哇！」並大酸北檢「拖了這麼久，終於醒來啦！」

據監察院報告，畜產會在超思公司未設立登記前，即與超思公司合作進行日本雞蛋採購作業，且未對進口日本雞蛋的數量、品質進行驗收作業，將全案函送檢調偵辦。今年9月，檢調發動搜索，並在28日以被告身分傳喚陳吉仲、林聰賢跟陳駿季。

▲立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

對此，黃國昌在立院受訪時得知消息，先是「哇」了一聲，接著再表示，檢方拖延了一年多才行動，公民的憤怒北檢終於聽進去。不過他也坦言，對檢方的行動不抱信心、沒有期待，批評只是「做做樣子」，無法真正解決問題。

民眾黨立委張啓楷則指出，大家等這一刻真的等太久了，期待今天北檢不是只約談，還要給人民真相、答案，也呼籲司法要公平，且不要打假球。

檢調懷疑，2022年農業部因應國內蛋荒，通過中央畜產會委託進口雞蛋的過程存在問題。畜產會向亮采與超思採購雞蛋的價格存在差異，且超思於2022年9月5日才成立，卻提前一個月與畜產會簽約，這使得檢調對於整個採購程序的合法性及是否存在詐騙行為產生懷疑。本案的進一步調查將集中於是否存在以低報高的價格詐騙公款的行為，相關疑點仍待檢調釐清。