前後任部長列「超思案」被告遭約談　農業部：靜待司法調查

▲前農業部長陳吉仲庭訊後獲請回。（圖／記者劉昌松攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北地檢署追查超思公司進口雞蛋案，今上午以被告身分傳喚農業前部長陳吉仲、現任部長陳駿季以及中央畜產會前董事長林聰賢，訊後3人均獲請回。對此，農業部僅回應，目前案件偵辦中，靜待司法調查。

記者今多次致電陳駿季，均未獲得回應，僅透過農業部公關科表示，目前案件偵辦中，靜待司法調查。

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陳駿季本月9日在立院受訪時曾指出，相信檢調是公平的，也希望透過檢調的調查，能夠迅速釐清外界的疑點，並強調整個雞蛋的採購過程就是為了解決當時的蛋荒，解決高蛋價的問題，所有決定都是依照政府相關的討論機制做成的，並非單一個人的決策。





▲農業部長陳駿季庭訊後獲請回。（圖／記者劉昌松攝）

去年國內爆發史上最嚴重蛋荒，行政院指示農業部執行穩定蛋價政策，由平抑畜產價格的中央畜產會辦理專案進口雞蛋事宜，向日本、巴西、泰國、土耳其等多國進口雞蛋，其中巴西進口蛋由資本額僅有50萬元的超思公司得標，採購過程疑有瑕疵，被藍營立委向北檢告發圖利。

監察院今年8月30日公布調查報告也指出，中央畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序均涉有違失，農業部有失監管之責，對農業部提出5項糾正，並把超思案未設立公司就採購與漏報關稅等疑點移送法辦。