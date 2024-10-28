　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京鼎泰豐團隊交接破局　雙方互爭「經營權」進入強制清算程序

▲▼ 北京鼎泰豐之爭 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京恆泰豐餐飲有限公司（簡稱北京鼎泰豐)雙方交接破局。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京恆泰豐餐飲有限公司（簡稱北京鼎泰豐）陷入經營權之戰，新任董事長林禮宏今（28）日在北京總部交接破局。北京恆泰豐長年法務顧問符霜葉今接受台媒訪問指出，恆泰豐在北京登記，唯一合法董事長是韓家宸，目前公司已經進入「強制清算」，只能讓法院裁定，誰都沒有接管權，並且質疑母公司北京巨人重新改選後的新董事團隊的合法性。林禮宏也回應，依照台灣法律，新團隊有合法接管權利，之後會繼續跟股東溝通，不得已才會進入法律戰程序。

北京恆泰豐（也稱北京鼎泰豐）在今年8月26日宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營，隨後母公司北京巨人控股設立於英屬維京群島（BVI）於本月22日召開臨時股東會，全面改派北京恆泰豐董事會原本的5董1監，解除北京鼎泰豐董事長韓家宸的職務，股東通過新指派5席董事為林禮宏、李昭平、葛作亮、燕琍嫺、蕭進長以及1席監事孫榮康。其中，林禮宏兼任董事長兼任總經理，並且宣布未來要繼續經營華北鼎泰豐事業。

林禮宏日前出事接管函，今天與兩名律師前往北京恆泰豐總部，目前掌握經營權的股東之一韓家宸交接公司大小章、財務專用章、以及公司營業執照等重要資料。韓家宸團隊為求慎重，特地請北京法院公證人員到場蒐證，北京恆泰豐長年法務顧問符霜葉也要求林禮宏出示相關身份文件，雙方展開攻防戰。

▲▼ 北京鼎泰豐之爭 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京恆泰豐長年法務顧問符霜葉提出相關質疑 。（圖／記者任以芳攝）

符霜葉針對林禮宏身份提出相關質疑，「北京恆泰豐公司登記地點在北京，依照程序應該在北京召開相關會議，並且要提前30天告知，但母公司北京巨人直到開股東會前兩、三天才通知，內容只說討論北京恆泰豐，並未提及撤換韓家宸職務。」

符霜葉也指出，北京恒泰豐公司是登記在北京的大陸法人企業，該公司已於9月20日向北京法院申請進入「強制清算」程序，根據法律與章程規定，所有投資糾紛適用「中華人民共和國」法律，必須在大陸法院進行解決，誰都沒有接管權利，直到法院裁定清算結果。

「依照章程，截至目前，北京恒泰豐董事長仍為韓家宸，法院相關文件還是韓家宸簽署。」符霜葉繼續強調，「林禮宏先生今天來交接，只能按照大陸法律程序走，我們也無法給他任何公司相關文件和印章。」

▲▼ 北京鼎泰豐之爭 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京恆泰豐總經理楊炳坤 。（圖／記者任以芳攝）

北京恆泰豐總經理楊炳坤今受訪也提出質疑，北京巨人在22日的股東會上選出新任恆泰豐的董事並做了許多決議，其手續上是否合理？因為北京巨人是境外公司（外資公司），任何接管要通知北京恆泰豐董事去說明決定，並非在台北自己開股東會決定一切。

楊炳坤也說，恆泰豐公司已進入清算階段，北京巨人母公司又成立新的董事團隊要求繼續延展北京鼎泰豐經營權，出爾反爾的行為，「這件事情是惡意的行為」。

他也重新梳理，當時北京恆泰豐營業執照今年8月3日到期，當時股東之一韓家宸與楊紀華都希望繼續延展，唯獨股東孫鐵漢方面不同意。最後營業執照延展破局，恆泰豐於9月13日成立清算小組也無法達成意見，最後於9月20日申請進入「強制清算」階段，一切進入司法程序，也無法撤銷清算。

楊炳坤也說，「北京恆泰豐（韓家宸方面）不希望被清算，也不希望被接管，也希望繼續經營，當時營業執照到期，希望母公司繼續延展，最後遭到拒絕，事後又成立新的董事團隊現要求續展，對於現有員工、消費者以及業主造成極大傷害，也傷害了北京鼎泰豐的品牌，是非常不誠信的行為。」

▲▼ 北京鼎泰豐之爭 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京恆泰豐新任董事長林禮宏 。（圖／記者任以芳攝）

針對韓家宸團隊提出身份的質疑，林禮宏首先指出，「我擁有這家公司百分之百權利，但是公章在他們身上，不願意交出來，作為股東來說卻拿不到公章，也無法去變更，因為沒有公章無法變更，這是莫名其妙的事情。」

關於北京巨人在台北招開股東會是否合法？林禮宏的律師團隊也補充說明，「依照符霜葉律師說法，只是不同意，沒有不合法，有問題就去法院見，讓法院去裁定。我們已經出示合法文件，是韓家宸方面不認同。」

北京巨人公司、北京市競天公誠律師事務所律師梁訊表示，會繼續和股東更深的溝通與交流，決定下一步的策略。「如果爭議無法解決，只能走司法途徑。」

林禮宏也說，「股東會超過多數出席，基本上適法性沒有問題，就是對方不接受，我們還是不希望進入法律程序，如果對方不願意有共識，只能走上法律一途。」

至於韓家宸被質疑財務有問題，楊炳坤也拿出數據指出，北京恆泰豐成立20年來，每年都有開董事會財務報表清楚呈現，包括疫情三年盈虧也清楚列出，當時股東韓家宸、楊紀華、孫鐵漢都有參加，也都同意並且清楚，不明白為何說財務金流有問題，「反倒是母公司北京巨人20年來沒有召開過股東會，也拿不出財務報表，到底是誰治理有問題。」

林禮宏則反擊，「我們對財務報表有質疑，要求北京恆泰豐公司提出帳務，他們卻無法提出，這會讓股東有遐想。」律師梁訊也補充說明，「正常盈虧都是正常，我們要查的是透過恆泰豐出去的其他交易，我們認為不符合股東利益。」

目前大陸華北地區鼎泰豐的北京恆泰豐餐飲由北京巨人公司百分之百持股，原本是股東結構韓家宸佔43.14%、股市名人孫鐵漢29.08%及鼎泰豐創辦人董事長楊紀華27%，各占1/3股權。今年十月初，楊紀華把手中27％股權賣給孫鐵漢。

北京恆泰豐最大股東是韓家宸與孫鐵漢，由於北京恆泰豐已經進入「強制清算」程序，最終雙方是否願意和解重新談判，或是撕破臉走法律程序，這場經營權之爭牽動北京鼎泰豐未來動向。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了
快訊／桃園男當街侵犯女童！檢方依2重罪聲押禁見
康芮襲台有望放2天颱風假　農民祈禱別來：要割稻了
董仔「曾上心靈課程」！　哽咽認：害怕被拋棄
依依佩佩超狂服裝登典禮　「走光邊緣」嚇壞工作人員
快訊／國3竹南重大事故！「6車連環撞」　至少2人命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京鼎泰豐團隊交接破局　雙方互爭「經營權」進入強制清算程序

無辜慘死！陸外送員故意至26樓丟「浪貓」　平台：已永久封鎖

快訊／北京小學爆隨機砍人！5人遭砍滿地血「挑放學時間下手」

瑞銀預估：今年「雙11」陸電商銷售成長10％

颱風「潭美」狂襲！海南三亞發布暴雨紅色預警…中小學全停課

美媒指中國駭客攔截川普顧問電話　陸：完全是顛倒黑白、倒打一耙

陸白酒產業迎「雙11」電商價格戰！　飛天茅台價格跌至9341元

中國官媒：歐盟可能派員訪中　進行電動車關稅磋商

陸批歐盟「單獨談判」破壞信任　為價格承諾協議增加成本

寶馬全球首間「5S」店　外資汽車經銷商「北京星德寶」倒了

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

北京鼎泰豐團隊交接破局　雙方互爭「經營權」進入強制清算程序

無辜慘死！陸外送員故意至26樓丟「浪貓」　平台：已永久封鎖

快訊／北京小學爆隨機砍人！5人遭砍滿地血「挑放學時間下手」

瑞銀預估：今年「雙11」陸電商銷售成長10％

颱風「潭美」狂襲！海南三亞發布暴雨紅色預警…中小學全停課

美媒指中國駭客攔截川普顧問電話　陸：完全是顛倒黑白、倒打一耙

陸白酒產業迎「雙11」電商價格戰！　飛天茅台價格跌至9341元

中國官媒：歐盟可能派員訪中　進行電動車關稅磋商

陸批歐盟「單獨談判」破壞信任　為價格承諾協議增加成本

寶馬全球首間「5S」店　外資汽車經銷商「北京星德寶」倒了

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

黑豹旗／長傳本壘雙殺美技　白河中外野林立崴：回去一定看重播

快訊／桃園男當街侵犯女童！檢依「2重罪」聲請羈押禁見

台灣旗艦動能50指數　即時指數今日上線

HYBE內部報告曝光！批其他偶像「醜得嚇人」　議員：態度令人擔憂

柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了

黑豹旗／秦琮恩先發6局103球好投　率白河擊退玉里晉級8強

U19籃球聯盟熱戰　引爆Rangers陳寅泰自責淚灑球場

打手槍射出血「4原因」！醫：蠻多人遇到　超過1個月小心

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

大陸熱門新聞

北京小學爆隨機砍人！5人遭砍滿地血

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

剛踏出門就原地消失　婦墜地下室通風口

性侵殺師判無期　陸高中生堅持清白拒減刑

女因同事開玩笑　竟發現父母是陌生人

LV櫃姐媽媽控原配夫婦是「雞鴨」

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

寶馬全球首間「5S」店　北京星德寶倒了

陸外送員故意至26樓摔死「浪貓」！

陸國台辦痛批賴清德：讓台灣更加兵凶戰危

颱風「潭美」來襲！海南發布暴雨紅色預警

陸妹硬闖柵欄被卡住！長裙扯成迷你裙

中共三代領導人智囊王滬寧　軟硬兼施加強對台影響力

更多熱門

關鍵字：

恆泰豐林禮宏

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

各國最新路徑「萬箭穿心」！周四深夜登陸台東　颱風假2天有機會

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

女兒遭侵犯　母轟龜山警：一直說希望能和解

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面