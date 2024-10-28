北京鼎泰豐團隊交接破局　雙方互爭「經營權」進入強制清算程序

▲北京恆泰豐餐飲有限公司（簡稱北京鼎泰豐)雙方交接破局。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京恆泰豐餐飲有限公司（簡稱北京鼎泰豐）陷入經營權之戰，新任董事長林禮宏今（28）日在北京總部交接破局。北京恆泰豐長年法務顧問符霜葉今接受台媒訪問指出，恆泰豐在北京登記，唯一合法董事長是韓家宸，目前公司已經進入「強制清算」，只能讓法院裁定，誰都沒有接管權，並且質疑母公司北京巨人重新改選後的新董事團隊的合法性。林禮宏也回應，依照台灣法律，新團隊有合法接管權利，之後會繼續跟股東溝通，不得已才會進入法律戰程序。

北京恆泰豐（也稱北京鼎泰豐）在今年8月26日宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營，隨後母公司北京巨人控股設立於英屬維京群島（BVI）於本月22日召開臨時股東會，全面改派北京恆泰豐董事會原本的5董1監，解除北京鼎泰豐董事長韓家宸的職務，股東通過新指派5席董事為林禮宏、李昭平、葛作亮、燕琍嫺、蕭進長以及1席監事孫榮康。其中，林禮宏兼任董事長兼任總經理，並且宣布未來要繼續經營華北鼎泰豐事業。

林禮宏日前出事接管函，今天與兩名律師前往北京恆泰豐總部，目前掌握經營權的股東之一韓家宸交接公司大小章、財務專用章、以及公司營業執照等重要資料。韓家宸團隊為求慎重，特地請北京法院公證人員到場蒐證，北京恆泰豐長年法務顧問符霜葉也要求林禮宏出示相關身份文件，雙方展開攻防戰。

▲北京恆泰豐長年法務顧問符霜葉提出相關質疑 。（圖／記者任以芳攝）

符霜葉針對林禮宏身份提出相關質疑，「北京恆泰豐公司登記地點在北京，依照程序應該在北京召開相關會議，並且要提前30天告知，但母公司北京巨人直到開股東會前兩、三天才通知，內容只說討論北京恆泰豐，並未提及撤換韓家宸職務。」

符霜葉也指出，北京恒泰豐公司是登記在北京的大陸法人企業，該公司已於9月20日向北京法院申請進入「強制清算」程序，根據法律與章程規定，所有投資糾紛適用「中華人民共和國」法律，必須在大陸法院進行解決，誰都沒有接管權利，直到法院裁定清算結果。

「依照章程，截至目前，北京恒泰豐董事長仍為韓家宸，法院相關文件還是韓家宸簽署。」符霜葉繼續強調，「林禮宏先生今天來交接，只能按照大陸法律程序走，我們也無法給他任何公司相關文件和印章。」

▲北京恆泰豐總經理楊炳坤 。（圖／記者任以芳攝）

北京恆泰豐總經理楊炳坤今受訪也提出質疑，北京巨人在22日的股東會上選出新任恆泰豐的董事並做了許多決議，其手續上是否合理？因為北京巨人是境外公司（外資公司），任何接管要通知北京恆泰豐董事去說明決定，並非在台北自己開股東會決定一切。

楊炳坤也說，恆泰豐公司已進入清算階段，北京巨人母公司又成立新的董事團隊要求繼續延展北京鼎泰豐經營權，出爾反爾的行為，「這件事情是惡意的行為」。

他也重新梳理，當時北京恆泰豐營業執照今年8月3日到期，當時股東之一韓家宸與楊紀華都希望繼續延展，唯獨股東孫鐵漢方面不同意。最後營業執照延展破局，恆泰豐於9月13日成立清算小組也無法達成意見，最後於9月20日申請進入「強制清算」階段，一切進入司法程序，也無法撤銷清算。

楊炳坤也說，「北京恆泰豐（韓家宸方面）不希望被清算，也不希望被接管，也希望繼續經營，當時營業執照到期，希望母公司繼續延展，最後遭到拒絕，事後又成立新的董事團隊現要求續展，對於現有員工、消費者以及業主造成極大傷害，也傷害了北京鼎泰豐的品牌，是非常不誠信的行為。」

▲北京恆泰豐新任董事長林禮宏 。（圖／記者任以芳攝）

針對韓家宸團隊提出身份的質疑，林禮宏首先指出，「我擁有這家公司百分之百權利，但是公章在他們身上，不願意交出來，作為股東來說卻拿不到公章，也無法去變更，因為沒有公章無法變更，這是莫名其妙的事情。」

關於北京巨人在台北招開股東會是否合法？林禮宏的律師團隊也補充說明，「依照符霜葉律師說法，只是不同意，沒有不合法，有問題就去法院見，讓法院去裁定。我們已經出示合法文件，是韓家宸方面不認同。」

北京巨人公司、北京市競天公誠律師事務所律師梁訊表示，會繼續和股東更深的溝通與交流，決定下一步的策略。「如果爭議無法解決，只能走司法途徑。」

林禮宏也說，「股東會超過多數出席，基本上適法性沒有問題，就是對方不接受，我們還是不希望進入法律程序，如果對方不願意有共識，只能走上法律一途。」

至於韓家宸被質疑財務有問題，楊炳坤也拿出數據指出，北京恆泰豐成立20年來，每年都有開董事會財務報表清楚呈現，包括疫情三年盈虧也清楚列出，當時股東韓家宸、楊紀華、孫鐵漢都有參加，也都同意並且清楚，不明白為何說財務金流有問題，「反倒是母公司北京巨人20年來沒有召開過股東會，也拿不出財務報表，到底是誰治理有問題。」

林禮宏則反擊，「我們對財務報表有質疑，要求北京恆泰豐公司提出帳務，他們卻無法提出，這會讓股東有遐想。」律師梁訊也補充說明，「正常盈虧都是正常，我們要查的是透過恆泰豐出去的其他交易，我們認為不符合股東利益。」

目前大陸華北地區鼎泰豐的北京恆泰豐餐飲由北京巨人公司百分之百持股，原本是股東結構韓家宸佔43.14%、股市名人孫鐵漢29.08%及鼎泰豐創辦人董事長楊紀華27%，各占1/3股權。今年十月初，楊紀華把手中27％股權賣給孫鐵漢。

北京恆泰豐最大股東是韓家宸與孫鐵漢，由於北京恆泰豐已經進入「強制清算」程序，最終雙方是否願意和解重新談判，或是撕破臉走法律程序，這場經營權之爭牽動北京鼎泰豐未來動向。

