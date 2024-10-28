明年黃金周11天！他列2025年玩日本「避開3時段」　這節日9天連假

▲台灣人喜歡去日本玩。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，尤其是自由行方便又自在，加上日幣貶值，買東西毫不手軟，不少人已經著手安排明年旅遊，旅遊達人、部落客「最懶少年」貼出日本2025年的行事曆，提醒大家搶機票時，可以避開日本當地的連休假期，不然人擠人會很崩潰，除了黃金周外，還有兩個時段也盡量避開。

臉書粉專「最懶少年」發文，最近許多人開始觀望明年的機票，搶到便宜機票的同時，也要注意日本當地的連休，不然會是一趟人擠人的痛苦旅程。

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他列出3個不建議出遊的連假，第一個就是元旦（1/1），剛好遇到5日連休，人潮爆多又沒開店，「因為恰逢日本的過年，傳統的店家會休息，盡量避開會比較好」。

第二個是4月底5月初黃金周，「這可精彩了，日本人可以請個幾天假直接休上11天，沒事真的就不要去擠人多又熱」。最後一個則是8月的山之日跟盂蘭盆節（8/9-8/17），「也能直接合體連休9天，盂蘭盆節對日本人來說很重要，通常都會回趟老家，也不建議前往旅遊」。

貼文曝光，掀起網友討論，「除了日本假期外，也要注意中國大陸的長假，這時間點去日本會很多人」、「原來台灣的特別節日這麼少」、「原來春分是日本的連續假日」、「我們公司居然在黃金周要去員工旅遊欸，請問該注意什麼」、「我只發現日本的假期怎麼那麼多啊」。

本文獲「最懶少年」授權轉載。