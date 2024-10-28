快訊／黑心廠驚爆工業氧氣假冒醫療用　仿GMP封膜流向中南部院所

▲食安處目前查扣共74瓶鋼瓶，全案將擴大調查。（圖／台中市政府食安處提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市太平區某公司遭前員工爆料，涉嫌將工業用氧氣灌入醫療用氧氣鋼瓶，並偽造標籤販售到中南部的醫療院所牟取暴利。對此台中市政府食安處表示，經查該公司已涉犯藥事法，有關相關案情已移送台中地檢署偵辦；食安處也起獲該公司疑似混用工業氣體填充的醫用氧氣29瓶，並針對下游業者完成回收45瓶，共計74瓶，全案將擴大調查。

食安處表示，今年8月12日接獲民眾檢舉，太平區某公司疑似違法仿製GMP廠封膜及標籤等情事，有製造偽藥嫌疑。食安處受理後迅速調查，經了解該檢舉民眾於今年6月也曾向法務部調查局台中市調查處檢舉，並已立案調查中，食安處經審酌相關案情及事證，以該公司涉違反藥事法第82、83條規定，移送台中地方檢察署偵辦。

食安處指出，經配合台中市調查處至現場搜查，發現有氣體分裝工具、封膜及廠商自行列印的檢查合格標籤等物證，以及疑似混用工業氣體填充的醫用氧氣總計29瓶，已由調查處現場封存並責付保管。食安處為維護民眾健康及權益，針對涉有疑慮的批號，9月12日責令該公司辦理藥物回收，目前已針對下游業者完成回收共計45瓶，後續將密切配合檢調擴大查辦，共同把關藥安，維護市民健康。

食安處說明，為保障民眾醫療安全，我國自2000年4月1日起全面將醫療用的氧氣、二氧化碳及氧化亞氮（俗稱笑氣）等3項氣體納入藥品管理，業者須依據藥事法第39條規定申請查驗登記取得藥品許可證才可製造，未經核准擅自製造即涉及製造偽藥，最重可處10年以下有期徒刑。

台中榮總胸腔部部主任楊宗穎表示，醫用氧氣是藥品的一部分，沒有經過相關機關查驗並許可證，不能任意製造與販售，而會使用到醫用氧氣的患者，通常是急性的病人有使用醫用氧氣的需求，以及慢性病患者也有可能長期在家使用醫用氧氣的治療。

楊宗穎說，至於工業用氧氣跟醫用氧氣的差別，主要是在工業用的氧氣沒有像醫用氧氣這麼嚴格的規範，所以可能純度不足或是裡面摻雜其他氣體，例如一氧化碳或甲烷，長期使用就有安全的疑慮。