只有「衛生連」證照...彰化男當密醫16年！自製皮膚偽藥下場曝

▲彰化陳姓密醫遭踢爆製造偽藥為患者看診 。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名年約60歲陳姓男子，當兵時僅有衛生連的證照，高中畢業沒有醫師資格，16年前私自製造皮膚等傷口用偽藥，並以每瓶100元至500元不等的價格販售，遭到患者踢爆檢舉；陳男辯稱，在疫情期間才開始收錢，後來是覺得醫療的藥不好用，才自己調製。地院審結，依犯藥事法製造偽藥罪，判處6月徒刑併科50萬元罰金、緩刑2年。

依據判決書內容，陳男明知非經衛生主管機關核准發給許可證者，不得製造藥品、藥物及加以販賣，且依醫師法規定，未取得合法醫師資格者，不得擅自執行醫療業務，自2008年起，在住處無照擅自製造「黃瓶(標示傷口、富貴手、燙傷)」、「白瓶(標示傷口、富貴手、燙傷)」、「小白瓶(標示皮膚)」、「大白瓶(標示青春痘)」及無標示之藥膏之偽藥。

彰化縣衛生局接獲檢舉後報請彰化地方檢察署偵辦，經檢察官指揮彰化縣警察局蒐證調查後，於2023年11月28日14時25分許，持地院核發的搜索票前往，並查扣陳男擅自製造的「黃瓶」、「白瓶」、「小白瓶」、「大白瓶」及「無標示」的藥膏上百罐與112包硼酸等等藥品、每日看診紀錄、銷貨單等證物，看診收費100元至350元不等、並以每瓶100元至500元不等的價格，販售他擅自製造的偽藥給看診的民眾牟利。

陳男雖在審理中辯稱，一開始是幫人家換醫院的藥，並沒有收錢，後來在疫情期間，開始收錢，後來是覺得醫療的藥不好用，就自己調製。但患者在偵查中證稱，曾問陳男可否買藥膏回家自行擦，「被告向其答稱不可以」，可見被告製造偽藥的目的是用於其違法執行醫療業務之用藥，並非單純為販售謀利。

法官審酌，被告所為對患者生命、身體健康造成潛在風險，並破壞醫療體系及我國藥品管理制度健全與發展等危害程度，考量被告自述高中畢業，當兵時有衛生連的證照，目前在夜市攤販當助手，依犯藥事法第82條第1項之製造偽藥罪，處有期徒刑6月，併科罰金50萬元，罰金可改易服勞役、緩刑2年，並應於判決確定之日起1年內，支付公庫3萬元。