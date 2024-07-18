台中清心「拋接茶凍」店員是準大學生！食安處上門稽查了

▲清心店員徒手「丟茶凍、冰淇淋」玩拋接影片掀起熱議。（圖／翻攝自Threads）



記者白珈陽／台中報導

新竹發生可不可熟成紅茶店「口水加料」事件，女員工事後還自行將影片PO網引發網友撻伐。無獨有偶，台中市也傳出知名手搖飲清心福全大甲分店，有工讀生在店內用飲料杯拋接茶凍、冰淇淋，甚至躲進冰箱嚇人；對此，除了清心總公司立即將該店停業並進行內部處分，台中市食安處也正在派員到店稽查，若查有疏失，將依法開罰。

有網友在網路社群貼出一段影片，內容顯示男店員在吧台製作飲料，後方卻有另一名男店員手拿茶凍、冰淇淋，2人在店內玩起「拋接」戲碼，而製作飲料的男店員也相當厲害，精準的用紙杯接住茶凍、冰淇淋。此外，拍攝者還躲在冰箱突襲，讓打開冰箱的同事嚇到後退好幾步。

該店老闆娘坦承，拋接茶凍的2人及躲冰箱的拍攝者，是店裡的工讀生，3名男子都是高中畢業的準大學生，在上大學前趁著暑假來打工。

對此，清心總部發出最新聲明表示，「員工不應該在工作場所拍攝影音嬉鬧，枉顧消費者權益。會立即讓本次事件店家停業重新接受教育訓練並進行內部處分。」

食安處人員目前也正在場進行稽查，以釐清案情，若查有店內疏失，將研議懲處。