騎士9個月內4次車禍...傳碰瓷詐和解金　南投警回應了

▲埔里地區近期傳出一名男子涉嫌故意製造車禍索賠，警方已介入調查。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名機車騎士於今年1月初至10月初，先後在埔里鎮忠孝路沿線3處路口和水頭里發生4起車禍，並傳出疑似高價索賠，引發地方民眾質疑「碰瓷」、製造假車禍；警方介入調查後，表示均符合一般交通事故成因，尚無直接證據顯示有刻意製造車禍的情事。

有民眾近日在臉書社群提及「埔里地區近期有一名男子涉嫌故意製造車禍，並要求高額賠償，威脅若不支付則提起傷害告訴」；埔里警分局經調閱資料，發現該名男子分別在1月2日於南盛街與忠孝路口、2月1日於民富路與忠孝路口、8月27日於水頭里隆生路段，以及10月7日於中正路與忠孝路口發生車禍，且皆因遭對方車輛撞擊而受傷。

警方調查，4起事故主要肇因依時序分別為無號誌路口左方車未讓右方車先行、路口閃紅燈警告未停車再開、無號誌路口轉彎車未讓直行車、左轉彎未依規定等；並進一步以深度數據統計分析，發現4處事故地點今年皆因相同肇因而發生多起車禍：包括在南盛街與忠孝路口4件（1件財損、3件受傷），民富路與忠孝路口6件（2件財損、4件受傷），水頭里隆生路段6件（2件財損、4件受傷），中正路與忠孝路口則為8件（5件財損、3件受傷）。

埔里分局強調，對於任何涉及蓄意製造車禍或詐取財物的不法行為，將嚴格依法追查，若發現違法行為，將依《刑法》詐欺罪及傷害罪嫌移送偵辦，絕不寬貸，但也提醒民眾勿輕信或散播未經證實的消息；另為提升路口行車安全，埔里分局已將自強路、忠孝路、北環路及中正路等事故多發路段，納入交通安全執法及宣導重點範疇。