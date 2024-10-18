15歲少年偷開車撞死3人…父連帶一起賠！若外公涉「這2點」也有罪

▲15歲少年偷開車撞進臭豆腐店，造成2名顧客、1名騎士不幸死亡。（圖／記者黃彥傑攝）



記者邱中岳、黃資真／台北報導

台北市內湖區東湖市場昨(17日)傍晚6時許發生一起重大車禍，15歲曾姓少年偷開外祖父的車，因操作不熟悉，衝入十字路口臭豆腐店，造成3人不幸死亡。據悉，警方將進一步追查外祖父是否有主動交付、或告知鑰匙位置等疑慮，以釐清刑事責任。

據了解，由於肇事駕駛是未成年少年，身為直系血親的父親必須連帶負起民事賠償責任，死者家屬可以申請假扣押，另因車主為外公，所以外公也得一同賠償；刑事部分，警方將追查外公是否有主動交付、或告知車鑰匙放置位置等疑慮，讓曾姓少年可以取得鑰匙開車，若涉及這部分，也會一同依過失致死罪被警方移送。

▲少年父親（短褲者）也得負起民事賠償責任。（圖／記者黃彥傑翻攝）



回顧此案，曾姓少年供稱要去找同學，放學回家後偷走外公的鑰匙，至汐止停車場開走休旅車，卻因操作不熟悉分不清煞車、油門，左轉進安康路後失控蛇行，擦撞兩側汽機車後，先撞上盧姓男騎士(61歲)後，再撞進臭豆腐小吃攤，造成顧客高姓女子(51歲)、陳姓男子(60歲)當場被輾壓車底，3人經送醫搶救後宣告不治；另臭豆腐店41歲黎姓女員工、40歲陳姓女老闆也燒燙傷送醫，無生命危險。