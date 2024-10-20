轉貼新聞「國軍女士官下海」喊：重建831　男遭判刑再賠1萬5

▲黃姓男子轉貼「國軍超正女士官下海了」新聞又留言，挨告慘賠。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中黃姓男子轉貼「國軍超正女士官下海了」新聞到社群論壇，留言說「直接重建831(軍中樂園)，光明正大的賣還能報效國家」，遭該名被指涉的女士官告上法院，豐原簡易庭審理，刑事上依犯公然侮辱罪，處黃男拘役20日，可易科罰金2萬元，民事訴訟還要再賠女士官1萬5千元精神撫慰金。可上訴。

2022年11月匿名爆料人在臉書《靠北長官2022》PO文，指苗栗頭份鎮第一後備部隊訓練中心有名外型亮麗女士官，使用包養網站刊登交友資料，從事賣淫行為，每次性交易價碼為6千元，還附上疑似女士官與男客接洽問答的訊息，遭到多家媒體報導。

一名黃姓男子看到新聞後，於同年月11日凌晨4時42分許，將標題為「國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀『戴套套唷』，長相價碼全曝光」的新聞轉貼到「巴哈姆特論壇」，並留言說「留著啊，既然他們姊妹喜歡這樣，直接重建831，光明正大的賣還能報效國家」。

該名被指涉的女士官看到文章，認為黃男轉貼、留言和她有關的新聞，影射她有做性交易，對他提出刑、民訴訟。刑事上豐原簡易庭僅引用檢察官聲請簡易判決處刑書記載，判定黃男犯公然侮辱罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元，女士官又提出民事訴訟，向黃男求償5萬元。

全案審理時，黃男表示他只針對他人轉貼新聞內容回覆，刑事部分他也已上訴。不過豐原簡易庭認為，黃男的留言含有貶損他人名譽、人格、社會評價之意，被指涉人會感到難堪，判他要給女士官1萬5千元精神撫慰金。可上訴。