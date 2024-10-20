　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轉貼新聞「國軍女士官下海」喊：重建831　男遭判刑再賠1萬5

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲黃姓男子轉貼「國軍超正女士官下海了」新聞又留言，挨告慘賠。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中黃姓男子轉貼「國軍超正女士官下海了」新聞到社群論壇，留言說「直接重建831(軍中樂園)，光明正大的賣還能報效國家」，遭該名被指涉的女士官告上法院，豐原簡易庭審理，刑事上依犯公然侮辱罪，處黃男拘役20日，可易科罰金2萬元，民事訴訟還要再賠女士官1萬5千元精神撫慰金。可上訴。

2022年11月匿名爆料人在臉書《靠北長官2022》PO文，指苗栗頭份鎮第一後備部隊訓練中心有名外型亮麗女士官，使用包養網站刊登交友資料，從事賣淫行為，每次性交易價碼為6千元，還附上疑似女士官與男客接洽問答的訊息，遭到多家媒體報導。

▲▼ 李語涵 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

一名黃姓男子看到新聞後，於同年月11日凌晨4時42分許，將標題為「國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀『戴套套唷』，長相價碼全曝光」的新聞轉貼到「巴哈姆特論壇」，並留言說「留著啊，既然他們姊妹喜歡這樣，直接重建831，光明正大的賣還能報效國家」。

該名被指涉的女士官看到文章，認為黃男轉貼、留言和她有關的新聞，影射她有做性交易，對他提出刑、民訴訟。刑事上豐原簡易庭僅引用檢察官聲請簡易判決處刑書記載，判定黃男犯公然侮辱罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元，女士官又提出民事訴訟，向黃男求償5萬元。

全案審理時，黃男表示他只針對他人轉貼新聞內容回覆，刑事部分他也已上訴。不過豐原簡易庭認為，黃男的留言含有貶損他人名譽、人格、社會評價之意，被指涉人會感到難堪，判他要給女士官1萬5千元精神撫慰金。可上訴。

ET快訊
五角大廈「極機密情報」外洩！
白種元去過！　板橋「珍珠奶茶攤」人潮塞滿巷弄
休假才剛騎車離營！20歲八軍團士兵遭撞飛　一度命危插管
許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲
孩搭機「韓國吵到台灣」　他閉眼崩潰：頭被丟2次！家長裝死一起
國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11／5起台北轉運站2樓變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網紅車商「兩千」遭警壓制！拍宣導片啦...別掛假車牌上路

88快速道路貨車遭撞1男噴飛橋下亡　泥水工班坐車斗拚經濟遇劫

台中警開6槍！小貨車遭攔檢不停　二度衝撞員警逃逸

休假才剛騎車離營…八軍團士兵遭左轉車撞飛！頭部重創一度命危

轉貼新聞「國軍女士官下海」喊：重建831　男遭判刑再賠1萬5

15歲少年撞死3人「恐移送檢方」！外公11／11前未到案將遭通緝

讓死亡不再是令人畏懼的話題　網紅小冬瓜分享殯葬4.0核心價值

曾任監視器業務　宜蘭慣竊躲鏡頭偷宮廟香油錢、工地電線

新加坡拒入境！詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

快訊／新北轎車衝撞分隔島！　36歲男搶救9小時傷重不治

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

網紅車商「兩千」遭警壓制！拍宣導片啦...別掛假車牌上路

88快速道路貨車遭撞1男噴飛橋下亡　泥水工班坐車斗拚經濟遇劫

台中警開6槍！小貨車遭攔檢不停　二度衝撞員警逃逸

休假才剛騎車離營…八軍團士兵遭左轉車撞飛！頭部重創一度命危

轉貼新聞「國軍女士官下海」喊：重建831　男遭判刑再賠1萬5

15歲少年撞死3人「恐移送檢方」！外公11／11前未到案將遭通緝

讓死亡不再是令人畏懼的話題　網紅小冬瓜分享殯葬4.0核心價值

曾任監視器業務　宜蘭慣竊躲鏡頭偷宮廟香油錢、工地電線

新加坡拒入境！詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

快訊／新北轎車衝撞分隔島！　36歲男搶救9小時傷重不治

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

4明星好友同晚得金鐘獎！3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

澱粉「吃對時間點」不會胖！　研究：還燃燒更多脂肪

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

黑豹旗／華僑高中對甲組撐到4局　壽山教頭按讚：守備判斷佳

《咒術迴戰 幻影夜行》事前登錄人數破500萬　正式上線日期公開

輝達目標價曝光！ 　華爾街：一代人才有的一次機會

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉爆共鳴：每次都按錯

獨／飯糰加蛋只要5元被讚爆：台北的良心　業者：還賣20元太誇張

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

社會熱門新聞

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

少年撞死3人　父親職業曝光

土城BMW撞轎車　再撞爛路邊14機車

豪宅擋車道判賠125萬　被告：社區集體霸凌

詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

乾哥乾妹判9年　學者斥衛福部：推什麼推

即／新北轎車衝撞分隔島　36歲男搶救9小時傷重不治

5度嘿咻小女友「害懷孕產子」色男認錯輕判

「54字店名」導航念不停　民眾笑：念完都開過頭了

幫帶「榴槤糖」來台　港男要關15年

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

台南26歲男深夜全裸　走廊「單人活塞運動」嚇壞鄰居

色廚盯上女服務生！摟腰噁喊：帶妳去廁所生子

更多熱門

相關新聞

八軍團士兵休假離營遭撞！頭部重創一度命危

八軍團士兵休假離營遭撞！頭部重創一度命危

高雄市鳳山區凱旋路、誠愛一街路口18日下午5時許傳出一起嚴重車禍，一名在陸軍八軍團服役的林姓士兵(20歲)當天休假離營，未料才剛騎車離開營區不久，即遭另名張姓女子（59歲）駕車撞擊，林男當場噴飛、重摔倒地，且頭部受到重創，送往國軍高雄總醫院搶救，一度命危插管，幸目前生命跡象恢復穩定，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

少年撞死3人！律師曝「1條件」父母可能免責

少年撞死3人！律師曝「1條件」父母可能免責

15歲少年偷開車撞死3人　若外公涉「這2點」也有罪

15歲少年偷開車撞死3人　若外公涉「這2點」也有罪

中共軍演竟曝光我雄風飛彈發射車位置　顧立雄：加強訊跡管理

中共軍演竟曝光我雄風飛彈發射車位置　顧立雄：加強訊跡管理

汪小菲Aston Martin遭拍賣　法院前公開展示

汪小菲Aston Martin遭拍賣　法院前公開展示

關鍵字：

轉貼國軍女士官法院賠償

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

少年撞死3人　父親職業曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面