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15歲少年撞死3人！律師曝「滿足1條件」父母才可能免責

▲▼15歲曾姓少年偷開車撞死3人，雙手上銬走上囚車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲15歲曾姓少年偷開車撞死3人，雙手上銬走上囚車。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

15歲曾姓少年趁外公、外婆出國，17日偷開外公的車，不料行經東湖市場時，因會車一時緊張，撞進臭豆腐名店內，造成2人受傷、3人死亡，相關法律責任引發關注。律師蘇家宏就指出，現在父母要面對民事賠償，想要免責的話，除非能舉證監督沒有疏忽懈怠，或是發生無法避免的損害才有可能。

蘇家宏在粉專表示，15歲曾姓少年現在將面對刑事責任，將依照少年事件處理法由少年法庭處理，法官可以依法處理，或因犯罪情節重大，轉由檢察官處理。

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轉由檢察官處理的話，則會從相關狀況判斷少年的行為是否有「不確定殺人故意」，「對於無照駕車會造成他人死傷，如果有所認知，如果對於這樣死傷的結果，行為人也覺得不違反本意而駕車，來追訴此『犯罪』。」

蘇家宏接著提到家長，「少年的父母親會面對民事鉅額的賠償訴訟，因為法律上，未成年人如果傷人性命或健康，所造成他人的損害，未成年人與法定代理人要連帶的負賠償責任。」

他指出，除非少年的法定代理人可以舉證監督並沒有疏忽懈怠，或是發生完全無法避免的損害，才可能免責。另外，因為少年父母離異，「如果是共同負擔親權（監護權），兩人都是法定代理人，如果是單獨一方負擔親權（監護權）的人，將面臨法定代理人連帶賠償的民事責任。」

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