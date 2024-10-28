　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

明和公園寵物實踐人犬分流　黃偉哲：臺南是動物友善城

明和公園寵物實踐人犬分流 黃偉哲：臺南是動物友善城（圖／臺南市政府提供）

▲臺南市政府27日在明和寵物友善公園舉辦「我愛毛孩從心開始」活動，市長黃偉哲帶著自家毛孩黑妞出席。

圖、文／臺南市政府提供

臺南市政府27日在明和寵物友善公園舉辦「我愛毛孩從心開始」活動，現場特別邀請社團法人臺灣偵搜犬協會到場，讓市民朋友可近距離與搜救犬英雄們接觸互動，並了解搜救犬工作性質。市長黃偉哲也特別出席活動，帶著自家毛孩黑妞前來，和民眾一起度過愉快的假日時光，他表示臺南市將持續推動寵物友善專區，活化各地可運用空間，致力實現人犬分流的政策理念，讓市民朋友皆可安心運動，且讓毛孩也能盡情玩耍。市議員林美燕也到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，寵物友善公園的設置不僅可以提供飼主及毛孩獨立放風玩耍專區，同時也能提高民眾運動及小朋友玩樂安全性，真正落實人犬分流政策，讓大家都能安心自在使用公園設施與空間，他也呼籲飼主攜帶犬隻外出時，應善盡管理責任義務，除進出公園遛狗要繫妥牽繩，做好適當防護措施，更要發揮公德心主動撿拾自家愛犬排遺，共同打造人犬共好的動物友善城市。

動保處表示，今日活動現場不僅提供免費寵物登記與限量晶片、狂犬疫苗、七合一疫苗施打、寵物基礎美容與健檢，還提供辦理寵物身分證或為地標留下評論，即可參加抽獎活動，讓市民朋友與愛犬共度美好的假日時光。

動保處指出，南區明和寵物友善公園位於明和公園西南角(中華西路一段與新興路交叉口)，從遠觀可看見黃綠橘鮮明色彩與豆哥及凱娣圖案入口意象，而寵物運動區坐落於平坦草地上，總面積約530平方公尺，其邊界設有白色圍籬及雙道進出門，同時設有休憩座椅與洗手台，提供飼主休息及清洗使用，不僅讓毛孩能自由奔跑促進身心健康，更能增進飼主與寵物交流玩耍情感。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
22:02遭爆老鼠屎後「免費送套餐」　排隊畫面曝
「心靈課10萬元↑」網紅被逼繳費上課！過來人：沒錢就叫你去借
快訊／12:37規模4地震　最大震度3級
嘉義中埔連11震！　災情擴及7村慘況曝
快訊／台中BMW猴輾斃行人　裁定羈押
快訊／列超思案被告！陳吉仲、林聰賢、陳駿季均獲請回
吸金2億潛逃9年　「磁能電動車」主嫌闖紅燈栽了
快訊／女童遭當街侵犯　桃園地檢「嚴查速辦」
桃園女童遭當街侵犯！　張善政說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹青攜手共好！新竹縣青諮委邀有志青年一同規劃縣政「第三屆新任委員」火熱招募中

成大醫院舉辦第9屆司法醫學課程　醫學法學深度交流

高學歷壯世代求職屢碰壁　雲嘉南區銀髮中心助再就業反轉人生

明和公園寵物實踐人犬分流　黃偉哲：臺南是動物友善城

中正大學新生陳柏佑克服隔代教養家庭逆境　獲頒慈濟新芽獎學金

2024第9屆世界盃木球錦標賽　國立土庫商工勇奪佳績

提升災害應變能力　台南遠東香格里拉飯店企業義消成軍

台塩海洋鹼性離子水　獲選2024全民運指定用水

新北大橋「死亡閃電彎」動工！縮快車道改為機車道　預估1年完成

調皮賣萌哈士奇偷溜逃家　南警臉書協助與主人團聚

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

Mini過彎失控噴飛分隔島　宜蘭重大車禍釀1死4傷！

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

竹青攜手共好！新竹縣青諮委邀有志青年一同規劃縣政「第三屆新任委員」火熱招募中

成大醫院舉辦第9屆司法醫學課程　醫學法學深度交流

高學歷壯世代求職屢碰壁　雲嘉南區銀髮中心助再就業反轉人生

明和公園寵物實踐人犬分流　黃偉哲：臺南是動物友善城

中正大學新生陳柏佑克服隔代教養家庭逆境　獲頒慈濟新芽獎學金

2024第9屆世界盃木球錦標賽　國立土庫商工勇奪佳績

提升災害應變能力　台南遠東香格里拉飯店企業義消成軍

台塩海洋鹼性離子水　獲選2024全民運指定用水

新北大橋「死亡閃電彎」動工！縮快車道改為機車道　預估1年完成

調皮賣萌哈士奇偷溜逃家　南警臉書協助與主人團聚

女大生彎腰看寵物兔露美腿被盯上　變態男尾隨狂拍裙底遭活逮

女團淚灑遊樂園⋯成員脫口「很自私」！玩完擎天飛梭　她們崩潰了

駭客稱不付贖金「將於10／31公開機密」　華新科：已向調查局備案

債券ETF規模逾2.9兆　專家：美選前股市震躲債避險

3天破爆127萬人狂盯家寧！網認「1原因」：想繼續看

市場冷房仲出招　太平3房開價1698萬「送周董演唱會門票」

寶馬全球首間「5S」店　外資汽車經銷商「北京星德寶」倒了

越南移工卡拉OK開毒趴！3短褲妹躲頂樓被抓包　警帶回10人

移工搬木材突倒地命危！昏迷指數3　醫師：流感釀心肌炎

22:02遭爆老鼠屎後「免費送套餐」　民眾排隊2小時：再給一次機會

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

嘉義連8震　民宅龜裂暫列危宅急撤離

嘉義中埔連續有感地震　鄉親議論紛紛

新北大橋「死亡閃電彎」動工　預估1年改善完成

響應佛定放生日台南覺行弘法協會救生放生

2024鯤鯓王平安鹽祭跋桮挑戰賽168888元得主出爐

爆掏空18.9億台中廣三發聲明否認

兩天吸引38萬人！2024桃園萬聖城好熱鬧

調皮賣萌哈士奇偷溜逃家南警協助與主人團聚

網路購買微型電動二輪車充電自燃起火南消籲買合格產品

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

高學歷壯世代求職屢碰壁雲嘉南區銀髮中心助再就業

台塩海洋鹼性離子水獲選2024全民運指定用水

虎尾非營利幼園到雲林家扶　互贈繪本建構社區共好

台南週末活動夯市府呼籲搭乘免費接駁車

更多熱門

相關新聞

台南明和公園寵物友善專區實踐人犬分流

台南明和公園寵物友善專區實踐人犬分流

台南市政府27日在明和寵物友善公園舉辦「我愛毛孩從心開始」活動，現場特別邀請社團法人台灣偵搜犬協會到場，讓市民朋友可近距離與搜救犬英雄們接觸互動，並了解搜救犬工作性質。

嘉市府團隊參訪台灣設計展黃偉哲介紹台南紡織歷史

嘉市府團隊參訪台灣設計展黃偉哲介紹台南紡織歷史

台灣設計展聯名任天堂皮克敏黃偉哲體驗暢玩西市場

台灣設計展聯名任天堂皮克敏黃偉哲體驗暢玩西市場

台南喜樹代天府萬皇宮王船出廠祈求國泰民安

台南喜樹代天府萬皇宮王船出廠祈求國泰民安

2024台南國際餐酒嘉年華引爆台南夜勢力

2024台南國際餐酒嘉年華引爆台南夜勢力

關鍵字：

臺南黃偉哲明和公園寵物毛小孩

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面