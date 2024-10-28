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葉菜降至40元！颱風逼近菜價又看漲　攤商估明出現搶購潮

▲青蔥每公斤批發價逼近300元，市場一小把要價45元。（圖／記者楊惠琪攝）

▲青蔥每公斤批發價逼近300元，市場一小把要價45元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

先前受凱米、山陀兒颱與豪雨風影響，已經貴了3個月的菜價總算恢復平穩，近日傳統市場青江菜、小白菜每斤不到40元，青蔥則因為復耕期較長，每斤仍要價近300元，榮登新菜王。不過，隨著康芮颱風逼近，菜價又可能波動，市場菜販指出，受颱風預期心理影響，預料明天開市就會出現搶買潮，建議消費者適量採購就好，短期菜價波動仍大。

七月底凱米颱風重創國內農產區，接著豪雨不斷又有山陀兒颱風來襲，國內菜價始終維持高檔，本月初大台北蔬菜平均每公斤批發價衝破60元，更創下歷史新高。隨著產地陸續復耕，從上周起菜價逐漸回穩。

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根據北農最新報價，蔬菜每公斤平均批發價43.9元，高麗菜、小白菜降至40元以下，空心菜、地瓜葉也降至54元；花瓜果類則仍在高檔，苦瓜、番茄每公斤均價約百元；青蔥每公斤逼近300元，傳統零售市場一小把就要45元，榮登近期新菜王。

新莊公有市場菜販廖炯程表示，近日葉菜類已經明顯降價，小白菜、青江菜等每斤不到40元，空心菜、大白菜每斤約45元，花瓜果類仍在中高價位，其中苦瓜、番茄仍算高單價菜種，辛香類蔬菜部分，芹菜每斤降至150元，青蔥則榮登近期新菜王，每斤逼近300元。

廖炯程指出，受颱風預期心理影響，預料明天市場開市就會有一波搶菜潮，菜價應會有波動，但颱風尚未真正影響台灣，建議消費者一次買一至兩天的菜量就好，不要囤積，目前葉菜類仍屬相對低檔，可在颱風來襲前先採買備用。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，之前颱風豪雨重創南部產地，目前葉菜類幾乎已經全面復耕，價格已經回穩，花瓜果類和青蔥因復耕期需要兩個月，預計11月中旬就會穩定供應，但還是要看康芮颱風動態，農業部也會密切監控，適時釋出冷藏蔬菜穩定市場供需。

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