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康芮漸增強！日氣象廳估「11月1日花東登陸」　貫穿台灣北轉出海

▲▼大型の台風21号。（圖／日本氣象廳）

▲日本預估康芮颱風可能會從台灣花東地區登陸。（圖／日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

今年第21號颱風康芮路徑持續西修，直撲台灣機會大增，日本氣象廳28日預估，康芮可能於10月31日至11月1日間從台灣花東地區登陸，接著北轉從新竹、苗栗地區出海，屆時威力將達到日本標準的強烈颱風。

日本氣象廳28日上午6時數據顯示，康芮目前位置仍在菲律賓東部海域，正以每小時10公里的速度朝西南西前進，最大風速為每秒23公尺，瞬間最大風速為每秒35公尺。

未來5天路徑預估顯示，康芮將持續朝西北前進，預計10月31日至11月1日間從台灣花東地區登陸，登陸時的威力可能達到日本標準的強烈颱風（最大風速每秒44公尺至54公尺）等級，接著會逐漸北轉，預計1日從新竹、苗栗地區出海，並持續朝北前進。

氣象廳指出，預計本週中期颱風強度將快速增強，目前模擬路徑皆顯示，康芮將於台灣或沖繩縣先島群島附近轉向，朝本州方向的東北路徑前進。

日本本州地區從29日開始將有鋒面停留，到周末之前都會出現降雨，若颱風持續朝日本前進，有可能在鋒面的影響下出現強降雨，但颱風路徑取決於高氣壓勢力，誤差隨時間縮小，仍須隨時注意。

11月颱風接近日本本州較為罕見，平均而言，10月的颱風發生數為3.4個，11月為2.2個。然而11月接近日本的颱風大幅減少，自1951年以來，僅有3個颱風接近過日本北海道、本州、四國及九州。

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