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15歲少年無照上路撞死3人　父親「職業曝光」還是新店某宮廟創辦人

▲▼快訊／監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲15歲少年開車撞死3人，少年父親職業曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市15歲曾姓少年趁外公、外婆出國，17日偷開外公的車，不料行經東湖市場時，因會車一時緊張，撞進臭豆腐名店內，造成2人受傷、3人死亡。據悉，曾姓少年的父親從事金融業，也是新北市新店某宮廟的創辦人，事件發生後，他曾出現在鏡頭前鞠躬道歉，表示「我對不起大家，我不會教小孩」。

回顧事件，15歲曾姓少年17日下午趁外公、外婆出國不在家，偷走外公放在家中的車鑰匙，接著騎腳踏車到停放車輛的汐止停車場，將車輛開走準備去找同學，不料行經內湖區東湖路與安康路口時，疑似會車時太緊張，加上操作不熟悉，當場失控撞進路旁的小吃攤，造成3人（2男1女）死亡悲劇。

曾姓少年的同學透露，曾男3天前才跟他提及「想要學開車」，當時其他的同學還提醒，沒有經過訓練，不習慣車輛的距離感，千萬別嘗試，沒想到2人16日晚間5點才碰過面，不料隔天就接到曾男打電話來說「出事了」，他趕緊前往事故地點察看，才發現曾男已闖下大禍。

曾姓少年的父親17日晚間收到通知，立刻衝到警局協助處理闖下的大錯，除了嚴厲斥責兒子的錯誤外，也全程陪同少年進行偵訊，並幫忙聘請2位律師為兒辯護，他18日接受媒體訪問，表示「我對不起大家，我不會教小孩，我會對我兒子（闖下的錯）負責」。

根據《東森新聞》報導，曾姓少年的父親從事金融行業，也是新北市新店區某一間宮廟的創辦人。宮廟人員透露，曾父平日幾乎都忙於工作，曾姓少年平時很乖、很安靜，沒想到會闖下嚴重的過錯。

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