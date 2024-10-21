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獨／15歲少年開車釀3死…父創設宮廟大門深鎖　鄰居皆稱不認識

▲▼直擊曾姓少年的父親新店宮廟，燈暗大門深鎖 。（圖／記者陳以昇攝）

▲直擊曾姓少年的父親新店宮廟，燈暗大門深鎖 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

台北市內湖區15歲曾姓少年趁外公出國之際，偷開休旅車外出找同學，沒想到開車途中失控撞進東湖市場一家臭豆腐店，造成3死2傷慘劇；據悉，曾父從事銀行金融業，更在新店區開設宮廟當乩身幫人開壇問事，但鄰居卻從沒與他接觸過，皆表示「不認識」，面對3名被害人後續賠償責任，曾父曾鞠躬道歉「我會對我兒子負責，不好意思」。

▲▼15歲曾姓少年偷開車撞死3人，父親鞠躬道歉。（圖／記者黃彥傑翻攝）

17日晚間6時許，15歲曾姓少年偷開外公休旅車要去找同學，沒想到開車半路失控衝撞進東湖市場一家臭豆腐店，造成3死2傷慘劇；事發後，曾父（上圖，黃彥傑翻攝）接到通知趕赴分局，並聘請2位律師陪同至士林地院，在得知兒子裁定收容後，疲憊面對媒體鞠躬道歉，「我對不起大家，我不會教小孩。」

據了解，曾父從事銀行金融業，更在新店區創辦開設一間宮廟，由於自己本身是乩身，還會開壇幫人問事。《ETtoday新聞雲》記者到宮廟直擊，發現大門深鎖，敲門均無人回應，詢問2位鄰居，均表示沒有接觸過這間宮廟，「不認識」宮廟相關人員。面對3名被害人賠償問題，曾父也曾表示「我會對我兒子負責，不好意思」。

▲15歲少年送少年法庭。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲15歲少年送少年法庭。（圖／記者邱中岳翻攝）

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