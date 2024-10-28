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北韓威脅砲擊白翎島！公開「南韓無人機」飛行路徑　金與正怒發聲

▲▼北韓宣稱，南韓軍方操縱「遠距離偵察用小型無人機」入侵並墜毀在平壤。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓宣稱，南韓軍方操縱「遠距離偵察用小型無人機」入侵並墜毀在平壤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）曾於本月19日聲稱，南韓一架無人機入侵其首都平壤，並在空飄反體制傳單後墜毀；對此，南韓軍方表示「毫無回應價值」，認為是北韓單方面主張。對此，北韓再度於今（28）日公開該架無人機的飛行路徑，指出該架無人機從南韓白翎島出發，威脅南韓一旦再度挑釁，將會遭遇殘酷的砲擊。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓國防省發言人28日公開該架「南韓無人機」的起飛地點、飛行路徑等詳細調查資料，認為該架入侵首都平壤的無人機確實來自南韓，因此在最終調查結果中，將此次事件定調為「侵害國家主權」的挑釁事件，聲稱該架無人機於10月8日晚間11時25分30秒從白翎島起飛後侵犯領空。

北韓國防省發言人表示，「該架無人機行經黃海南道長淵郡和椒島周邊海域，接著經過南浦市千里馬區域的上空，侵犯我國（北韓）首都平壤上空。10月9日上午1時32分8秒，該架無人機飛行至外務省廳舍和地鐵勝利站上空，並於1時35分11秒在國防省廳舍上空散佈政治煽動污物（指反體制傳單和氣球等）。」

▲▼北韓國防省28日公開南韓無人機的飛行路徑，聲稱從南韓白翎島起飛。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓國防省28日公開南韓無人機的飛行路徑，聲稱從南韓白翎島起飛。（圖／翻攝自朝中社）

北韓國防省聲稱，該架無人機的操縱系統儲存著著238個飛行計畫和飛行紀錄，時間點從2023年6月5日至2024年10月8日，其中除了10月8日的資料以外，「其他都是在韓國（南韓）領域內的飛行資料」。

北韓國防省還繪製該架無人機的飛行路徑地圖，只見綠色的線沿著順時針方向一路往北、東北，行經南浦後進入平壤，接著折返回南韓白翎島。

北韓國防省威脅道，「韓國軍痞流氓用著最低劣且無恥方式掀起挑釁，毫無辯解的餘地。一旦再度發生我共和國（指北韓）主權遭到侵害的行為，我方將會針對禍端的根源、發起挑釁的原點，進行最為殘酷的攻擊行動，使其永遠從世界上消失！」

據悉，北韓曾於19日公開一架墜毀無人機的相片，認為該架無人機的外型激似南韓在10月1日國軍節閱兵所公開的無人機。當時北韓指出，該架由南韓軍所操縱的無人機，其殘骸在平壤市兄弟山區域西浦1洞76人民番地被發現。

▲▼ 北韓官媒《朝中社》19日發布南韓軍用無人機殘骸照。（圖／朝中社）

▲ 北韓官媒《朝中社》19日發布南韓軍用無人機殘骸照。（圖／朝中社）

根據《韓聯社》，南韓軍方對此則一概維持既定立場，認為上述內容只是北韓單方面的主張，「我們無從確認，也毫無辯駁的價值。」

南韓軍事專家則對北韓的說法抱持懷疑態度。南韓統一研究院就專員洪敏（音譯）表示，「究竟（南韓）軍方所操縱的偵察無人機，是否能揹著沉重的傳單筒，穩定飛行長達數百公里？對此我打上一個大問號。」

北韓朝鮮勞動黨副部長、金正恩的胞妹金與正則透過談話再度回嗆，「假設首爾市上空出現一架來歷不明的無人機，並且散播著批評尹傀儡（指南韓總統尹錫悅），而我軍方（北韓）則辯稱是個別團體操縱、或對外說明『毫無回嘴的價值』，在這種情況下，究竟那群首爾的骯髒野狗會如何口吐白沫吠叫？我倒是很想看看！」

不過其實，北韓早已多次向南韓空飄穢物與垃圾氣球，甚至還兩度墜落至位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。10月24日墜落的北韓空飄氣球中，便散佈著詆毀尹錫悅、金建希夫婦的傳單，包括嘲諷尹錫悅不懂蔥價、金建希穿戴昂貴服飾與裝飾品，最後更奉勸南韓人「移民」。

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