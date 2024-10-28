疑廚師「做披薩沒戴手套」　男暴怒射殺26歲店員！烏龍害死人父

▲ 萊吉特是被禁止持槍的前科犯，卻在披薩店開槍射殺賈米爾。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國威斯康辛州發生一起命案，一名男子光顧密爾瓦基（Milwaukee）一間餐廳，懷疑內場廚師製作披薩時沒戴手套，竟當場開槍射向無辜的收銀員，導致他中彈身亡，事後調查卻發現廚師其實有戴手套。

根據《紐約郵報》，38歲嫌犯萊吉特（Charles Leggett）19日中午前往密爾瓦基的密爾瓦基Action Food & Liquor餐廳，點了一份披薩，結完帳在店內等待，廚房一名員工開始準備他的餐點後，他卻突然走回櫃台前，和26歲收銀員賈米爾．奧瓦伊斯（Jamil Owais）發生口角。

萊吉特質疑廚師沒有戴手套製作披薩，開始和賈米爾激烈爭執，未料下秒就掏出手槍對賈米爾胸口開火，犯案後迅速逃離現場，而賈米爾傷重不幸身亡，身後留下出生僅6個月的女兒。

這家店由奧瓦伊斯一家人經營，賈米爾當天則是代替哥哥穆罕默德值班。家屬聽聞噩耗後悲痛欲絕，無法理解為何一場小小的爭執竟奪走他的性命。穆罕默德哽咽說道，「他是個好人，從不傷害任何人，和鄰居也相處融洽」，「他就像我的兒子，從小就在我身邊長大，這件事讓我非常痛苦」。

調查發現，當時製作披薩的員工實際上有戴手套，因此這場爭執根本是場烏龍，卻令賈米爾白白送命。萊吉特是被禁止持槍的前科犯，目前被控犯下一級魯莽殺人罪，保釋金為20萬美元。