反對同性戀！南韓基督教「號召百萬人」上街　擔憂家庭性別觀崩解

▲南韓基督教團體27日下午號召百萬人上街，在首爾光化門廣場舉行「反同集會」。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

趁著萬聖節周末，南韓基督教界團體今（27）日下午前往首爾光化門廣場與汝矣島一帶進行「反同集會」，主辦單位估計至少百萬人上街呼喊訴求，包括反對同性戀婚姻合法化、反對國會制定《差別禁止法》（禁止歧視法），認為如今性別混亂和藐視生命等行徑已使家庭和未來世代受到嚴重威脅。

根據《韓聯社》，由韓國教會聯合等基督教團體所主辦的大規模集會，27日下午在首爾市光化門廣場、市廳廣場、汝矣島一帶展開，活動從下午2時持續至下午5時，首爾警察廳針對世宗大路、乙支路、汝矣大路、議事堂路等進行交通管制，現場部署200名交通警察。

▲▼南韓基督教團體27日下午號召上街反同，主辦單位聲稱現場多達百萬人聚集。（圖／路透）

首爾交通公社則指出，在基督教團體大規模集會舉行的前後，首爾地鐵5號線光化門站部分出口因此暫時關閉，2號線乙支入口站、首爾站、市廳站部分出口也跟著暫時關閉。

主辦單位估算現場參與人數至少高達110萬人，至於警方估算則為23萬2500人。許多大型基督教會的關係人士率領信徒參與，在現場主張反對同性婚姻合法化、反對國會制定《差別禁止法》。

南韓基督教團體召集「韓國教會200萬聯合禮拜暨祈禱會組織委員會」，號召信徒與群眾參與27日下午在首爾光化門廣場與汝矣島一帶的「1027韓國教會200萬聯合禮拜」活動。

▼南韓基督教團體對於「家庭崩毀」、「性別混亂」感到強烈恐懼。（圖／路透）

組織委員會在周日禮拜時發表《為重新整頓大韓民國的千萬基督教人1027宣言文》。他們表示，「性汙染與藐視生命等行徑否定了創造秩序，使得家庭與未來世代受到威脅。同性婚姻合法化將導致家庭崩解、助長逆性歧視，因此我們予以反對，且國會不得制定《包括性差別禁止法》。」

另外，南韓大法院（最高法院）今年7月裁定「男同性伴侶」蘇成旭、金勇敏健保登記被扶養人案勝訴，認為健保單位不應將同性伴侶健保「依附眷屬」身分排除在外。對此，基督教團體在集會呼籲，政府應立刻針對上述「違法行徑」制定方針。