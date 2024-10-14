邱垂正：習近平為延任　將尋求實現「國家完全統一」歷史使命

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正14日上午出席「習近平主政下中國大陸的政治、經濟與社會發展態勢」國際研討會，他在閉幕致詞時表示，中共總書記、大陸國家主席習近平為了創造其延任的正當性，鞏固其領導地位，勢必對台步步進逼，尋求實現所謂「國家完全統一」的歷史使命。

邱垂正提到，他深切感受到，兩岸關係一直都是複雜、敏感、微妙和關鍵的，兩岸關係的好壞不僅直接影響台灣未來的發展，更攸關台灣2350萬人民的生存，也影響台海的和平與穩定，而台海的和平與穩定對於全球的安全與繁榮至關重要。

邱垂正表示，然而，現今的兩岸情勢和以往相較，已有很大的不同；首先，中共對台的軍事威脅，在疫情發生前後，呈現截然不同的態勢，疫前甚少有解放軍軍機、軍艦越過海峽中線，現今卻已成為常態。

▼中共總書記習近平。（圖／路透社）



邱垂正指出，第二，中共今年6月21日祭出「懲獨22條」加大對台「法律戰」，以違反文明世界基本法律原則與侵害人權的惡法，來威嚇台灣人民；第三，習近平為了創造其延任的正當性，鞏固其領導地位，勢必對台步步進逼，尋求實現他所謂「國家完全統一」的歷史使命。

邱垂正說，面對長期以來，中共政權對於中華民國的威脅壓迫，與日益嚴峻的台海情勢，他們認為，兩岸問題的癥結，在於中共長期以來不願正視中華民國存在的客觀事實，併吞台灣的目標始終未曾改變，因此，台灣民眾不可能將自己的前途與未來，寄託在中共領導人的善意之上，「我們會積極落實賴總統的『和平四大支柱行動方案』，守護台灣的民主與繁榮。無論兩岸關係如何跌宕起伏，我們將持續努力確保兩岸關係永遠穩步行駛於和平的軌道上。」

邱垂正提到，中國的對台政策是僵化的、消極的、缺乏彈性的，堅持要求台灣接受所謂的「九二共識」，並將其定義為「一個中國原則」，若接受「九二共識」，意味必須承認台灣是中華人民共和國的一部分，並接受中國統一的框架和進程，「基於台灣的主權和民主原則，我們沒有也不會接受任何政治前提。」

邱垂正指出，習近平將「九二共識」重新定義為「台灣海峽兩岸同屬『一個中國』，應當共同致力於國家統一」，習近平的重新定義，不給台灣留下任何解釋「一個中國」的空間，不給中華民國台灣的存在留下餘地。

邱垂正還說，習近平表示不會放棄對台灣使用武力，因此，所謂的「九二共識」只會導致與中國的統一，接受「九二共識」意味著接受中國所推促的「統一」或「一國兩制」模式。

最後，邱垂正強調，儘管台灣面臨前所未有的壓力，但他們維護主權和民主制度的決心從未如此堅定，「這是我們的底線，在這一點上，我們沒有妥協的餘地。我們永遠不會屈服於中國的武力威脅和不斷加大的壓力。」