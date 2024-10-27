找周萬來報告被批「私設刑堂」　吳思瑤喊直球對決 ：藍不敢面對？

▲立法院秘書長周萬來。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

憲法法庭宣告國會改革法案釋憲結果，包含國情報告即問即答、藐視國會等條文，因為規範不清、可能侵害人民權利、違反憲法精神等緣故，幾乎都違憲，立法院司法法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱則立即安排議程，將於28日邀請立法院祕書長周萬來報告並備質詢，遭藍營質疑私設刑堂。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，鍾佳濱是依其職責啟動釋憲後續應當要的配套修法，「國民黨的委員是不是不敢面對？就來直球對決」。

吳思瑤說，這次釋憲有兩層次，第一，不存在國會優位，不是立法院比較大，大家一樣大，所以不能用立法權凌駕其他憲政機關；第二，因為不存在國會優位，所以朝野應當針對立院職權行使法修法，導正回正常運作的國會，針對釋憲結果啟動修法完備配套，是立委的職責。

吳思瑤指出，鍾佳濱如果不排案，這才是褻瀆憲法，無視大法官釋憲，這樣為何會是私設刑堂？是不是藍營不敢面對？立法院裡面審查都是公開直播。不是私設刑堂，也歡迎藍白委員正視，把國會擴權法案導正回來。

立法院司法法制委員會28日邀請周萬來列席就「『113年憲判字第9號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告，並備質詢。

鍾佳濱表示，希望立法院是有傳統、有歷史、對自己行為負責的憲法機關，會安排周萬來報告，是當時憲法法庭審理時，他未能如總統府、行政院、監察院等秘書長代表該機關陳述，所以禮拜一才給他機會來分享、對話。