嘉義連震好幾次！在地人「聽到地鳴聲」：中埔聲音超誇張

▲嘉義稍早發生芮氏規模4.9地震。（圖／氣象署提供）

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義中埔鄉今（27）日下午2時19分起，37分鐘內連4起地震，其中3起芮氏規模分別達4.8、4.5、4.9。就有一些網友在網路上透露，「中埔一直有炸彈爆裂聲」、「地鳴、餘震不斷」、「我媽說前兩天地面就開始有聲音了」。

粉專「綠豆嘉義人」稍早發文表示，一直有聽到地鳴聲，好恐怖。貼文底下，也有不少網友有聽到，「中埔超誇張那聲音，大到不知道是在叫還是在搖」、「每次地鳴都震一下，有些小小的」、「這次都是先聽到聲音後才開始搖」、「一直地鳴， 又一直微微地震」、「這輩子第一次聽到地鳴聲」、「一直有地鳴聲耶！我和小孩都有聽到」、「1分鐘4次地鳴」。

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中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天的地震原因是東部板塊碰撞過程，能量累積遞移到西部，因此西部地震都發生在極淺層，深度20公里以內，造成民眾很有感。

吳健富提醒，台灣西部人口密集，工業和交通都在西部，地震因為深度比較淺，民眾和交通設施感受強烈，台灣地區是地震發生好發區，要加強防震，目前研判嘉義中埔未來一周內會有規模4以上餘震發生，還是會做些小規模餘震釋放，要提高防震準備。