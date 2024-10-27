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LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一名百貨LV專櫃櫃姐被爆與男客戶聊色，還傳性感辣照「開房等爸爸」，被男客正宮發現，氣炸衝到百貨找小三櫃姐對質。正宮表示一定會處理渣男，和對方離婚，但也絕對不會讓小三好過。正宮後續在微博開直播，證實確實已和男方在辦離婚手續，同時也澄清，雖然小三真的有叫「爸爸」，但網路上流傳的對話截圖是假的。

▲正宮直播還原LV櫃姐事件。（圖／翻攝微博）

▲正宮直播還原LV櫃姐事件。（圖／翻攝微博）

安徽合肥銀泰百貨該名櫃姐在23日被正宮找上對質，全長13分鐘的影片被上傳到微博，引發軒然大波。正宮先到該名櫃姐的櫃上，拿出與丈夫的結婚證書開嗆，「首先我跟他是合法夫妻，再來我把你們兩個的聊天紀錄印出來了，你自己看看吧」。

正宮緊揪著櫃姐外套，大聲把聊天記錄念出，「我老公說他是妳爸爸，妳就說『爸爸好，我想抱抱你』，還說什麼開著房間等人家去？」櫃姐被逼得堅決表示確實跟男客聊過色，這是她的不對，但後來已經刪除跟男方的聯繫方式，並要正宮認清男方也有問題，「那他的問題妳去找他啊，是他也有問題。」

▲正宮直播還原LV櫃姐事件。（圖／翻攝微博）

▲正宮直播還原LV櫃姐事件。（圖／翻攝微博）

對此，正宮26日在微博直播，還原當天的事件以及來龍去脈，對於網路上流傳櫃姐傳「透明照」，這件事是假的，還有人說男方是吃軟飯的，她則表示並非如此，她本身是服飾業者，兩人結婚後也開了飯店，但男方既非吃軟飯，她也不是什麼有錢人家庭出生的。對於離婚，她說手續正在進行中，雙方正在冷靜期。

據指為LV櫃姐與男客的部分私訊內容在網路上流傳，她積極主動，甚至到飯店開好了房間，還傳房號給男客喊「爸爸」，有時傳性感照邀對方到她家，讓男客忍不住直呼「妳太會了」、「難怪妳業績好」。

正宮繼續澄清，「所有網上發的聊天記錄、聊天截圖都不是真的」，「至於說網上什麼女主，說小三給男主發了什麼透明照，至少，作為一個元配的我來講，我沒有看到。」

對於網友問當初是如何抓包老公偷吃，正宮說有一晚老公喝醉，手機螢幕一直亮起，一直有人傳訊息給他，一看才知道是小三。

銀泰百貨表示，該名櫃姐已經沒有上班了。LV專櫃也證實，23日影片曝光造成中國大陸全網關注後，櫃姐已於2天後離職。

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關鍵字：

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