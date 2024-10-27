萬聖節變裝扮鬼3大禁忌！　命理師警告「引鬼上身」

▲萬聖節。（圖／Unsplash）



記者張靖榕／綜合報導

萬聖節即將登場，周末各地開始已有許多相關活動，不過命理老師提醒，大家在變裝搞鬼時仍要注意3大禁忌，以免扮著扮著真的引鬼上身。

清水孟國際塔羅小孟老師26日在臉書發文，表示31日萬聖節當天有3大禁忌：

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1.扮鬼可以，但不要扮鬼又燒香或唸經，以免引鬼上身。

2.不宜拿往生者照片來玩。

3.不宜在擺放鬼怪物品前點蠟燭避免引鬼上門。

清水孟國際塔羅小孟老師也分享，萬聖節財運偏旺的3個星座：

第三名：天秤座

萬聖節偏財旺旺盛，天秤座最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。更可買個刮刮樂或彩券，中獎機率比其他星座還要高很多，尤其是萬聖節前後的那幾天，偏財運特別旺，大小獎幾乎可以全拿了。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了，要試手氣的天秤們可別錯過了。

第二名：巨蟹座

萬聖節巨蟹座貴人運與意外財

非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍。

第一名：處女座

處女座萬聖節偏財運有可能來自你們認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路，賺錢機會或投資方案，大有機會能賺得飽荷包。也有機會認識之後創業合夥的生意人，可先好好了解一番，萬聖節前後這幾天會是運勢最旺的時刻，務必好好的保握。