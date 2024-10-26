走入地下1.5米史前寶庫　新北十三行萬聖派對考古驚奇

▲新北十三行萬聖派對考古驚奇。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



記者戴上容／新北報導

想要親身體驗考古探險的刺激嗎？新北市立十三行博物館即將在萬聖節期間推出「地底史前寶庫萬聖派對」！自10月26日至31日博物館將搖身一變成為一座充滿驚喜的「地下寶庫」，邀請大小朋友一同揭開史前文化的神秘面紗，共度一個難忘的萬聖新體驗！

十三行博物館建築由知名建築師孫德鴻設計，曾獲臺灣建築獎首獎，設計理念來自於考古發掘及先民乘船渡海來臺的意念，全館藉由三組不同型態的建築群，分別表達山與海、過去與現在的意象，整座建築凹立於地下1.5米，參觀者入館時經歷一段向上後再緩緩往下斜伸的坡道，彷彿真的走入考古學家精心發掘的地下遺址。

萬聖節期間推出的「地底史前寶庫萬聖派對」巧妙利用了建築獨特設計，並辦理一系列引人入勝的體驗活動，讓參與者真實感受考古探險的樂趣。在「考古學家變裝區」換上考古工作服、專業工具，搖身一變成為時空探險家，與逼真的人骨模型及特殊陳設合影，還能獲得應景的萬聖節糖果。

由專業導覽員帶領的「地底秘境tour」，深入了解十三行文化的奧秘，最終抵達鎮館之寶「人面陶罐」，親眼見證這件最具代表性的十三行文物。喜歡動手的朋友更可以參與「古物巧克力DIY－萬聖限定版」，不僅能使用巧克力彩繪筆在南瓜、精靈等造型餅乾上留下獨特紀念，更可以親手製作全球唯一的「人面陶罐巧克力」，探索千年前的工藝。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，萬聖節不僅是一個西方節日，更是連結過去與現在的絕佳機會，考古教育不再只是解說文字，而是可以觸摸、可以品嚐的生動體驗。「地底史前寶庫萬聖派對」自10月26日至31日舉辦，「古物巧克力DIY－萬聖限定版」活動於10月28日至10月31日辦理，每日1場，限額20名。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或臉書粉專查詢。