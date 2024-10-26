金門「後浦搞什麼鬼」萬聖派對來襲　鎮長化身死神帶頭狂歡

▲▼ 金門金城鎮公所於26日晚間隆重舉辦「後浦搞什麼鬼」萬聖節主題活動，為小鎮注入一股神秘又詼諧的節日氣氛。鎮長李誠智化身死神 相當吸睛。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、戴上容／金門報導



隨著萬聖節的腳步逼近，金門金城鎮公所於26日晚間隆重舉辦「後浦搞什麼鬼」萬聖節主題活動，為小鎮注入一股神秘又詼諧的節日氣氛。活動中，鎮長李誠智化身死神，與鎮代會主席郭永隆等人一同帶領大人小孩組成的搞怪變裝大遊行，現場精彩不斷，還有走秀比賽、闖關遊戲和主題市集，讓大小朋友共度一個驚喜連連的夜晚。

「2024後浦搞什麼鬼」由金城鎮公所主辦、金城鎮民代表會協辦，活動重頭戲包括「變裝踩街嘉年華」和「搞什麼鬼變裝走秀大賽」，整個北鎮廟及後浦商圈人潮洶湧，熱鬧非凡。今年更特別新增彩繪互動打卡區、主題市集以及後浦16藝文特區的遊戲區，吸引大小朋友爭相體驗。

活動亮點之一是備受期待的「搞什麼鬼變裝走秀大賽」，讓參加者使出渾身解數，從黑悟空、Q版八爺到小朋友心愛的迪士尼角色，創意盡現，現場趣味橫生。李誠智鎮長表示，萬聖節雖然起源於西方，但已經成為當地家長和小朋友們引頸期盼的年度活動。今年更融入多樣中西元素，不僅讓小朋友體驗到萬聖節的獨特魅力，也增進了文化交流，成為後浦秋季最具話題的盛會之一。

活動當晚，遊行隊伍沿著中興路146巷出發，途經北門福德宮、模範街、莒光路及中興路，各家商家熱情響應，沿途設置糖果發放點，讓小朋友們抱得滿滿糖果。壓軸的「搞什麼鬼變裝走秀大賽」中，經評審嚴格挑選後誕生的八強，紛紛獲得獎勵，增添了競賽的趣味和觀賞性。

李誠智表示，金城鎮希望通過這場萬聖節活動，不僅讓小朋友享受西洋節日的歡樂，更能藉此機會接觸異國文化。每年的活動都為小鎮注入新活力，今年更加入互動遊戲和主題市集，帶來不一樣的驚喜，讓大家共度一個難忘的萬聖節。