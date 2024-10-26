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金門老兵集合！草綠服召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

▲▼響應老兵召集令 草綠服老兵重回「震東」坑道擔任八吋榴砲兵——2024金門老兵召集令活動加碼演出 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲響應老兵召集令，草綠服老兵重回「震東」坑道擔任八吋榴砲兵。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

2024金門老兵召集令活動自2024年10月1日持續至12月15日，其中草綠服快閃系列重返金門，於10月26日於獅山砲陣地加碼演出，為今年的老兵活動掀起高潮。這群平均年齡60歲的老兵，為重溫當年砲操記憶，在資深士官長的號召下集結，不論是自發集合練習，場地租借、道具製作、訓練時間安排，甚至透過影片學習、群組激勵，充分展現團隊合作的精神。成果在10月26日下午14時、15時的表演中展現，贏得觀眾熱烈掌聲。

金門縣政府觀光處許績鑫處長表示，貫徹陳福海縣長對於活動提升的期許，同時因應近來陸客開放回流，為金門旅遊注入新活力，這次老兵召集令活動更成為兩岸文化觀光交流的契機，同時以老兵砲操表演，作為教學相長的機會，藉此凝聚老兵返金並重溫往日時光。草綠服老兵在各地老兵支持下，精實重現了當年砲兵的壯盛軍容，令人感受到深厚的兄弟情感和榮耀。

▲▼響應老兵召集令 草綠服老兵重回「震東」坑道擔任八吋榴砲兵——2024金門老兵召集令活動加碼演出 。（圖／記者林名揚翻攝）

許處長指出，這些老兵包含當年擔任砲長、副砲長及其他砲手等成員。他們在退伍30至40年後，仍能精準地完成八吋榴砲砲操表演，顯示當年砲兵部隊的風采；且來自台灣北、中、南的老兵自發性集結於台中進行排練，反覆演練每一項砲操細節，力求以最佳狀態完成此次使命，成為本次召集令的一大亮點。

10月26日當天的三場表演吸引數百位來自兩岸三地旅客現場參觀，其中多有陸客身影，並對精彩的砲操表演反應熱烈，象徵兩岸交流的回暖氛圍。現場民眾表示能夠連看三場真正的老兵跳砲操，實在是一趟值得也充滿樂趣的旅程。

▲▼響應老兵召集令 草綠服老兵重回「震東」坑道擔任八吋榴砲兵——2024金門老兵召集令活動加碼演出 。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，眾多外島兵弟兄們或著草綠服或穿迷彩服集結在場共同支持，使得退役多年的獅山砲陣地再度充滿雄壯的軍容聲勢，為金門戰地印象增添濃厚的歷史文化內涵。繼日間砲操演出後，這群老兵更於當晚自發進行夜行軍，在寧靜的夜晚列隊穿越慈堤，步伐整齊，步履堅定，仿佛時光倒流，重現當年訓練的場景，以實際行動為本次活動畫下圓滿句點。

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