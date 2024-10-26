嘉義朴子萬聖節變裝踩街　水道頭聚落、朴通市集秀活力

▲▼ 朴子萬聖節變裝遊行結合市集，將於26日盛大登場 。（示意圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

10月31日就是萬聖節，許多變裝活動陸續登場，朴子萬聖節也將在26日於嘉藝點水道頭文創聚落登場！文觀局特別規劃萬聖節主題親子活動，搭配朴通市集，為親子朋友們提供最有趣的大型萬聖節活動，與上百位的「小妖怪」們一同遊行，橫跨整個文明路與山通路街區，沿街一起搗蛋、要糖。





當天只要穿著萬聖裝扮，跟著隊伍參與遊行，現場即贈萬聖節小禮物；此外，喜愛逛市集的民眾千萬不能錯過此次活動，活動結合水道頭聚落自有市集品牌「朴通市集」，邀請多家文創店家一同熱鬧，加上街頭藝人演出以及超可愛的萬聖節手作課程，打造親子族群與年輕族群都喜愛的市集活動。

嘉藝點水道頭文創聚落位於朴子市，因鄰近朴子國小、東石國中、東石高中，且根據民政處統計，朴子市是嘉義縣人口結構最年輕的行政區之一，其中本聚落客群中，親子族群也有很大的佔比。

「嘉藝點水道頭文創聚落」經嘉義縣政府整修，現由嘉義縣文觀局經營管理，有8家文創品牌進駐，包含動物好朋友、Tinco庭口金工、誠農藩、新住民關懷之家、好日作工作坊、翌莎精品咖啡、誠農食堂、方舟森林。

營業時間均有推出特色手作、藝文活動、特色餐飲等，地點位於朴子市山通路14號日式建築群（東石國中旁、縣立圖書館對面），歡迎喜愛藝文活動的朋友來此探索！更多活動資訊請搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」FB粉絲專頁。