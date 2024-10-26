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3條動脈阻塞！壯年男突發心肌梗塞昏倒　葉克膜鬼門關前搶命

▲壯年男胸悶昏倒靠葉克膜搶命。（圖／員基醫院提供）

▲壯年男胸悶昏倒靠葉克膜搶命。（圖／員基醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名54歲的鄭先生日前突感胸口悶悶，有壓迫感，以為只是胃食道逆流，結果前往診所時突然臉色發昏倒，眾人驚慌失措，所幸診所醫護反應迅速，展開心肺復甦術CPR，並同步通報119，並以體外去顫器電擊3次，送往員林基督教醫院，配合葉克膜團隊緊急接手，在鬼門關前將他搶救回來。

鄭男到達員基急診時，醫師立即啟動葉克膜團隊，（Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO，體外循環膜肺維生系統），15分鐘內成功置入葉克膜管路後轉往心導管室，最終病人發現有三條致命的冠狀動脈阻塞，員基心臟內科團隊打通血管置放支架，在急重症照護下，順利與死神拔河成功，用雙腳走出醫院。

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▲壯年男胸悶昏倒靠葉克膜搶命。（圖／員基醫院提供）

▲葉克膜搶命。（圖／員基醫院提供）

員基急診室主任李旭雲醫師表示：胃食道逆流也會有胸悶或是火燒心的症狀，但若合併冒冷汗、呼吸喘、左肩左手臂左牙齦牽連痛的症狀，就要小心可能是心肌梗塞。尤其現在天氣轉變大，血管收縮厲害，有慢性心血管疾病或家族史的患者，需提高警覺。

員基強調，急性心肌梗塞除了大家所知的心導管處理外，不少嚴重的案例也甚至需要葉克膜維生，病人若合併休克、致命心率、心搏過慢或有多重疾病等因素，這項技術可以為病人爭取進一步處置的時間，提高存活機會。

重獲新生的鄭先生感慨地表示，因長期抽菸喝酒，竟然導致心血管嚴重阻塞，一度失去生命，這次經歷讓他深刻認識到健康的重要，未來將會戒除不良嗜好，好好珍惜這奇蹟般的第二人生。

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