彰化刮強風！沿海鄉鎮「電線掉落」停電　台電：1194戶已復電　

▲彰化芳苑及福興等鄉鎮晚間停電。（圖／台電彰化區營業處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

崩潰！彰化沿海地區因受潭美颱風環流影響、這2天刮起強風、今(25日)晚間彰化縣芳苑鄉、大城鄉無預警發生多次停電，電線還發出「茲、茲、茲」的聲響，福興鄉也發生電線被狂風吹到掉落，台電表示，芳苑及福興共有1194戶停電，已陸續恢復供電，沿海地區因風勢強勁，尚有零星停電事故已全力搶修中。

台電表示，因受潭美颱風環流影響，今(25日) 19時59分彰化縣芳苑鄉草湖段、新復路、新生村新復路、崙腳段等一帶因川邊86Y40架空地線斷線，共有709戶受影響，陸續於21時40分全部恢復供電。

彰化縣福興鄉沿海路四段、鎮平街、福三路三段等一帶，因福三高幹#20高壓分歧斷線，晚間19時01分共有485戶受影響，陸續於21時22分恢復供電，另沿海地區因風勢強勁，有零星停電事故已全力搶修中。

台電強調，民眾會感停電又復電，這是因為架空線路偶有外物碰觸（如鳥獸或樹木），為避免停電過久影響用戶，小故障時電力會自動偵測試送電1 ～2次，讓電力自動恢復，所以用戶會感覺到斷斷續續的停電又復電，但試送後若外物還卡在電線，最後就會完全停電，等到故障被排除後才能復電。