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恆大汽車：潛在買方中止交易　將繼續尋找股份出售機會

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

▲恆大汽車「恆馳5」電動車。（圖／翻攝恆馳微博）

記者蔡紹堅／台北報導

恆大汽車面臨破產、虧損、停產、裁員等困境，先前曾傳出神秘買家有意收購近3成的股份，但最新消息指出，潛在買方已中止交易。

中國恆大25日晚間發出公告稱，潛在賣方已決定中止與潛在買方有關潛在交易的所有討論，並決定不再落實進行潛在交易。雙方並無就潛在交易訂立買賣協議。

公告稱，潛在賣方現正繼續物色可能買家，以及發掘出售潛在賣方所持新能源汽車集團股份的可行機會。然而，截至公告日期，尚未與任何可能買家達成任何協議、安排或諒解，也未找到任何確切機會。

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

今年5月16日，恆大汽車發出公告稱，公司已知悉，共同及個別清盤人代表中國恆大集團（清盤中）、恆大健康產業集團有限公司、Acelin Global Limited，與一名獨立第三方買方訂立條款書，據此，潛在賣方與潛在買方或會就買賣潛在賣方所持恆大汽車股份訂立最終買賣協議。

5月26日，恆大汽車再宣布，潛在賣方共持有63.47948億股股份，佔全部已發行股份的約58.5%，待訂立買賣協議後並在其條款及條件的規限下，擬定31.4469997億股潛在待售股份（佔全部已發行股份的約29.0%）將即時被收購；32.0324803億股潛在待售股份（佔全部已發行股份的約29.5%）將成為潛在買方於買賣協議日期後一定期限內的一項可行使選擇權的標的。

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