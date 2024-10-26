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「小翁立友」確遭詐團拘禁　警急通報外交部...協助家屬救人

▲▼有小翁立友之稱的陳康岳9月赴泰後失聯，豐原警方證實，已通報警政署和外交部。（圖／陳康岳臉書）

▲▼有小翁立友之稱的陳康岳9月赴泰後失聯，豐原警方證實，已通報警政署和外交部。（圖／陳康岳臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市38歲歌手、有小翁立友之稱的陳康岳，9月初搭機前往泰國後失聯，家人連絡不上焦急報警，豐原警方證實，9月14日已受理報案，初步了解，當事人係自行出境，在國內未有遭強暴脅迫情形，已通報警政署及外交部協助家屬，聯繫海外急難救助專線與相關管道，進行營救。

陳康岳上月初前往泰國要和友人洽談兒童玩具車四輪驅動零件生意，並且幫高雄1名友人代購黃金佛牌，陳到指定地點和指定人接觸，結果一上車，就被載往詐騙園區，至今毫無下落。

陳的好友也是魔術師王元兆輾轉得知，陳康岳目前被軟禁在泰緬邊境的詐騙園區，一旦達不到業績就會遭到電擊毆打，還說現在能吃到一顆水煮蛋，就覺得很幸福，可見過得真的很慘。

自從陳康岳被軟禁後，前後有3組不同人都自稱跟詐團很熟，可以代為營救，贖金從20萬喊起，接著100萬、200萬、700萬，逐漸提高，但對方連陳被軟禁的地點都說不清，只是趁此機會大撈一筆，心態可惡。

▲▼有小翁立友之稱的陳康岳9月赴泰後失聯，豐原警方證實，已通報警政署和外交部。（圖／陳康岳臉書）

豐原警方表示，9月14日接獲家屬報案後，立即成立專案小組，經查當事人係自行出境，於國內未有遭強暴脅迫情形，將持續與家屬保持聯繫，釐清有無幕後集團介入及是否涉及其他刑案。

警方呼籲，民眾對國外工作相關資訊應提高警覺，勿輕易聽信不法集團所說的話，出國工作時務必謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線」，如遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館（代表處）請求協助。

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