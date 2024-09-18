喝可樂會殺精？醫揭「常見1飲品」殺傷力更強：會難以懷孕

▲坊間流傳喝可樂會把精子殺死。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

坊間常流傳喝可樂會「殺精」的說法，對此泌尿科醫師分享研究指，若把可樂加在精液中，確實會降低精蟲的活動力，但他指出喝「1飲品」其實殺傷力更強，容易讓精子游不動。

泌尿科醫師顧芳瑜在臉書指出，喝可樂會殺精是一種迷思，過去有研究將可樂加在精液中，觀察精蟲是否不會游動，結果發現精蟲的活動力有變差，「可是平常會不會拿可樂去沖陰道」。

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至於什麼飲料會導致精子活躍度下降？顧芳瑜解釋，如果喝酒可能會有影響，因為酒精比較容易穿透到精液裡面，可能會讓精子「醉了」，所以就比較游不動，女方也就難以受孕，不過這是他的推測，並呼籲不要用這樣的方式來避孕。

▲喝酒可能會影響精子品質。（示意圖／翻攝自pixabay）

顧芳瑜表示，只要有一隻精蟲達陣成功，女方就會懷孕。曾經有病患結紮完去驗精蟲，發現只剩下7、8隻，他便建議再驗一次，確定數量為0再不避孕較為保險，但對方等不了，結果一次就中了，「回去馬上懷孕」，因此不容小看。

事實上，真正會影響精蟲活動力的是肥胖，世界衛生組織定義，正常健康的男性，每cc精液大約有1500萬隻精蟲，體重過重者就只剩下360萬隻精蟲，假如患有病態性肥胖，那麼精蟲數量更少，每cc只剩下70萬隻。

◎喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

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