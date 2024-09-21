省65元停車費露餡　酒駕女網路買假車牌四處趴走...這下慘了

▲▼台中女子因酒駕車牌被吊扣，於是在網路購買假車牌懸掛上路，結果被識破，挨罰又觸法。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名車主日前收到65元停車費未繳通知單，問題是他當時人在日本旅遊，根本沒開車，於是前往警局報案，員警5天後查出車子正在南屯區移動，立即趕往攔查，當場逮捕39歲的賴姓女子，賴女坦承車牌因酒駕被吊扣，才在網路上以7千元買假牌懸掛，賴女不但被依道路交通管理處罰條例告發，最高可罰1萬800元罰鍰，還觸犯行使偽造特種文書罪送辦。

豐原警分局豐洲派出所8月底接獲民眾報案，指出他收到2張、共65元的路邊停車費未繳的通知單，他一查，停車時間剛好人在日本旅遊，懷疑自己車牌遭到冒用。

警方調閱相關資料發現，該民眾的車牌遭同廠牌不同款的自小客車冒用，且行車軌跡頻頻在南屯區出現，9月4日下午5點多，該車又在南屯區大墩五街、大昌街口移動，隨即前往攔查，逮捕正在開車的賴女。

賴女坦承，自己懸掛的是偽造車牌，原先牌照因去年酒駕遭吊扣，為了上下班代步方便，才在網路上購買假車牌。全案依法開單告發，偵訊後移送臺中地檢署偵辦。

豐原分局長林大為表示，自今年8月起實施淨牌專案，已取締32件未懸掛有效號牌之車輛，警方將持續針對違規案件嚴加取締，強力查緝販賣假車牌來源；不論是在路上行駛或是停在路邊都難逃法眼，提醒民眾切勿以身試法。