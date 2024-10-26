「小翁立友」赴泰被出賣！慘遭詐團拘禁　自曝：有水煮蛋就很幸福

▲▼有小翁立友之稱的陳康岳9月赴泰後失聯，友人曝人被詐團軟禁。（圖／陳康岳臉書）

記者鄧木卿／台中報導

家住台中市神岡區、38歲的歌手「康岳」陳康岳，9月初搭機前往泰國和人談生意，在桃園機場時還開心拿出機票拍照，不料從此失聯，他的好友魔術師王元兆表示，日前他突然收到一則訊息，轉述「康岳」人在泰緬邊境的詐騙園區，過得很慘，還說「能吃到一顆水煮蛋就很幸福」，目前全力透過各種管道營救，豐原警方也證實已受理報案。

據了解，陳康岳上月初前往泰國要和友人洽談兒童玩具車四輪驅動零件生意，高雄1名同行友人得知後，委託陳代為購買黃金佛牌，還願意幫忙出機票錢，而陳談完生意後，便到指定地點和指定人接觸，結果一上車，就被載往詐騙園區，至今毫無下落。

王元兆有天突然接獲訊息，是友人幫忙轉達陳康岳現況，表示陳目前被軟禁在泰緬邊境的詐騙園區，一旦達不到業績就會遭到電擊毆打，還說「現在能吃到一顆雞蛋，就很幸福」，可見過得真的很慘。

王說，據他了解，陳康岳是遭高雄一名同是商演的友人出賣，當天共有3名台灣人遭同一輛載走軟禁，出賣者每提供1名台灣人，就可獲得6至8萬元的佣金，暴利當然讓有心人一再提供詐團「貨源」。

更可惡的是，自從陳康岳被軟禁後，前後有3組不同人都自稱跟詐團很熟，可以代為營救，贖金從20萬喊起，接著100萬、200萬、700萬，逐漸提高，但對方連陳被軟禁的地點都說不清，只是趁此機會大撈一筆。