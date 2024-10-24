藍營議員批高市管理違建懶散「同黨自己人中槍」　工務局說話了

▲▼市議員陳麗娜的小港服務處被指是違建。（圖／翻攝自臉書粉專「狼與羊的午餐投票」）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭日前抨擊市府對於違建管理鬆散，但網友發現和他同黨的市議員陳麗娜位於小港區的服務處，就是黃紹庭口中三不管的「潛在風險建物」。網友貼出陳麗娜服務處的建管資料，質疑陳嚴厲監督市府，「是不是應該要先關心一下自家服務處的建物合法與否？」以免被質疑監督別人卻自己違法的「雙標」問題。

對此，工務局表示，的確查有違建事實，目前依行政程序法規定予所有人陳述意見中，後續依相關規定辦理。而對於被指控服務處是違建，陳麗娜團隊表示「不回應」，如果市府覺得是違建該拆除，也「沒有意見」。

粉專「狼與羊的午餐投票」上個月貼文稱，中秋烤肉讓人想起前職棒明星「盜帥」林易增在小港區康莊路開過的「盜帥」燒烤店，「茅草形式的屋頂和圍牆，用餐時有種置身大草原的Fu」，但這間傳奇店家停業後，原址變成陳麗娜的議員服務處，除了蓋成鐵皮屋，「屋頂新增大型鋼架，兩面大看板高高掛上」。雖然屋頂看板換過多次，板上人物始終都是陳麗娜，建物還陸續增建雨遮等物件。

網友根據地址查詢市府建管資料，發現該建物有1筆使用建照，申請面積18.27坪，高度4.2公尺，建蔽率34.1%。然實際從google街景比對，鐵皮屋絕對不只18.27坪，「建蔽率應該已衝上99%，蓋好蓋滿」。網友認為陳議員或可推稱違建是地主蓋的，蓋違建的不是她，但即便如此，「身為高雄市議會的代議士，地方立法機關的一員，在建物全然沒有合法使用執照的狀況下繼續借用或承租，會不會讓市民的觀感很差？」「難道陳議員當成沒看見？」

網友並稱，日前議員黃紹庭引用發生火災的「翡麗婚紗」為例，質疑市區三不管的潛在風險建物「究竟還有多少？」由於陳麗娜的服務處符合黃紹庭抨擊的內容，網友呼籲兩位議員在監督市政之餘，應先說清楚陳議員服務處的問題，包括有沒有補繳房屋稅，有無涉及違反法規等，以免被人冠上「雙標議員」稱號。

對此，工務局表示，有關小港區康莊路181號違建，經調閱相關資料比對查確有違建事實，目前依行政程序法規定予所有人陳述意見中，後續依相關規定辦理。