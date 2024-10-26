康芮颱風下周一北轉「不排除更接近台灣」　北部雨彈連5天

▲下周一東北季風增強，北部地區出現降雨，溫度也明顯下降轉涼。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

位於關島附近的康芮颱風，持續向西移動，中央氣象署預估，下周一在菲律賓東方海面北轉趨勢，若比較晚轉或偏慢，不排除更接近台灣，路徑仍有不確定性，下周一有另一波東北季風增強，北部出現降雨並降溫轉涼，持續到下周五。

氣象署預報員張竣堯指出，今、明天仍受到潭美颱風外圍水氣影響，環境偏東南風，潭美颱風目前位在南海往西移動，明天持續向西，遠離台灣之後，台灣水氣逐漸減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲康芮颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

康芮颱風大約位在鵝鑾鼻東南東方1800公里的海面上，張竣堯表示，下周一開始逐漸在菲律賓東方海面有北轉趨勢，往琉球海面前進，目前路徑仍有較大不確定性，特別是在北轉的時間點，下周一如果比較晚轉或偏慢，不排除有機會更接近台灣

他說，康芮颱風未來路徑不確定性大，因此北轉的時間點及北轉的位置將大大影響台灣天氣，氣象署密切觀察。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，張竣堯表示，目前颱風對台灣天氣影響不大，下周以東北風為主的天氣。今天吹東南風，因此南部、東南部有較大雨勢，且有局部大雨發生，午後熱力作用之下，中部以北山區也會有局部大雨發生。

他表示，明天水氣減少，北部及東南部不定時降雨出現，下周一開始將有另一波東北季風增強，持續到下周五，屆時北部地區陸續有局部性陣雨出現，中南部地區在午後雷陣雨發生的情形。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，今、明天感受上比較暖濕，各地高溫30至32度，下周一受到東北季風影響，北部地區溫度明顯下降為26至28度，未來再降到25度左右，低溫22至24度，部分山區及空曠地區有機會下探20度，早晚偏涼，適時添加衣物。