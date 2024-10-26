21歲男酒駕超囂張！掛假牌上路還違規　慘吞5張紅單挨罰1萬5

▲翁姓男子騎機車未兩段式左轉，遭警攔查。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

21歲翁姓男子騎機車酒駕遭吊扣車牌2年，事後竟懸掛他車牌在道路行駛，因騎車未兩段式左轉被警方攔查，經仔細比對，赫然發現係懸掛他車號牌，立即對翁男開單告發，並車牌查扣、車輛移置保管且當場禁駛，翁的口袋當場噴飛1萬餘元。

▲▼員警發現翁男懸掛他車號牌，立即開單告發並拆牌查扣。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局青溪派出所警員陳彥凱擔服交整勤務時，發現一部機車未依兩段式左轉，攔查時進而發現懸掛之車牌有異，經仔細比對，赫然發現是懸掛他車號牌，遂將該違規翁姓騎士開單告發，一共開出包含未兩段式左轉、無照、懸掛他牌、吊牌車再上路等5張罰單，當場拆下車牌查扣，並將車輛移置保管且當場禁駛。經了解，係翁男因酒駕案件被扣牌2年，才會異想天開懸掛他車號牌使用，當場噴1萬5千餘元。

近來偽造、變造的車牌很常見，民眾上網或許就可輕易買到，車牌被監理單位吊扣的數量有增加趨勢，主要原因不外乎酒駕、惡意逼車、嚴重超速等危險駕駛的交通違規等原因，吊扣車牌案件增加，讓有心人士透過偽、變造車牌來鑽法律漏洞。

桃園警察分局交通組組長林健祥表示，為了嚇阻歪風，已經要求各派出所、隊等外勤單位，利用各項勤務加強執行「淨牌專案」，針對懸掛假車牌（偽造、變造或矇領的牌照）、未懸掛車牌、車牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為加強稽查取締，請有心人士切勿心存僥倖，最終仍是難逃法網，得不償失。